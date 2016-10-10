Трамп пообещал посадить Клинтон в тюрьму

Дебаты в Сент-Луисе называли решающими для кандидата в президенты от республиканцев Дональда Трампа: после первых дебатов уровень его поддержки снизился, а накануне вторых произошел скандал с публикацией его непристойных высказываний о женщинах. Однако по шкале «ожиданий» Трамп эти дебаты выиграл, потому что ждали, что он «сдуется», а он не сдулся, отмечает Financial Times. Напротив, он пригрозил, что в случае его победы на выборах нынешний кандидат от демократов Хиллари Клинтон сядет в тюрьму в связи с нарушениями с использованием рабочей электронной почты. Он также заявил, что у него в «сердце ненависть», поскольку она назвала его сторонников «жалкими людьми», тогда как такое отношение к избирателям недопустимо и он-то будет президентом для всех граждан. Он припомнил сексуальные скандалы мужа соперницы – Билла Клинтона. Он также заявил, что не согласен со своим напарником в гонке, кандидатом в вице-президенты Майком Пенсом, который допустил удары ВС США по войскам Башара Асада в Сирии. О Сирии соперники говорили много, как и о России. От Клинтон ждали, что она нанесет последний, смертельный удар конкуренту, но этого не произошло.

Клинтон говорила, что с Россией нужно пробовать налаживать сотрудничество, и хорошо, если это получается. Пока она была госсекретарем, у нее это получалось, но одновременно она считает, что нельзя давать России спуску. И если расследование военных преступлений в Сирии покажет на причастность к ним России, ее нужно привлечь к ответственности. По ее мнению, Россия не борется с ИГ («Исламское государство», запрещено в России) в Сирии, а пытается поддержать позиции президента Башара Асада. Также она обвинила Россию и Кремль в организации хакерских атак на американские серверы с целью повлиять на ход президентских выборов в США. Клинтон напомнила, что Трамп хвалил Путина и восхищался его политикой, она уж не знает почему.

Трамп заявил, что у него нет бизнеса в России, он не брал там кредиты и не знает ничего о том, как в России все внутри устроено (пересказ по расшифровке с сайта The Washington Post). По его словам, Клинтон и ее сторонники готовы обвинять Россию во взломе американских серверов, хотя толком не знают, был ли этот взлом. В Сирии они обвиняют Россию в военных преступлениях, но, между прочим, Асад, пусть он Трампу и не нравится, но он воюет с ИГ («Исламское государство», запрещено в России), и Россия убивает игиловцев, и Иран. И они смогли объединиться из-за слабой политики США, считает он. Клинтон, которая поддерживала переговоры по решению ядерной программы Ирана, теперь хочет с Ираном воевать. Он напомнил ей, что стало с Ливией после вмешательства США. Также он отметил, что Клинтон выступает за поддержку повстанцев в Сирии, но кто знает, что такое эти повстанцы.

Также в ходе дебатов Клинтон заявила о намерении внести правки в законодательство о медицинском страховании, сохранив все хорошее, что в нем есть, и распространив страховки на 100% населения. Ее соперник назвал этот закон ужасным и слишком дорогим и для граждан, и для бюджета. Он заявил, что его необходимо заменить на что-то более дешевое и работающее.

Клинтон предостерегла от разжигания ненависти к мусульманам, заявила, что в США каждому есть место и что она собирается бороться с ИГ в союзе с исламскими странами. Трамп признал существование исламофобии, но заявил, что есть и проблема радикального исламского терроризма, которую нельзя бояться обозначить.

В отношении пренебрежительных высказываний о женщинах, которые Трамп допустил на съемках телешоу много лет назад, он придерживался своего девиза «не объяснять и не извиняться», отмечает FT. Он отметил, что не гордится своими словами, и извинился за них перед своей семьей и народом США, но напомнил, что это была частная беседа не под запись в раздевалке телестудии, что это было давно, и предложил оппонентам найти свежие записи. Тут же он пообещал, что в случае избрания инициирует специальное расследование в отношении деятельности семьи Клинтон, и заявил, что Клинтон потакала поведению мужа с женщинами. FT отмечает, что в прежние времена угроза посадить соперника в тюрьму в случае избрания означала бы крест на шансах кандидата, который бы ее произнес, как и слова о «ненависти в сердце» соперника, однако в Америке 2016 г. это помогло Трампу укрепить позиции. Впрочем, если кандидат от республиканцев выиграл с точки зрения ожиданий полного провала, он проиграл по статистике ложных утверждений, которую традиционно ведут наблюдатели дебатов, добавляет FT.