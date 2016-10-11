Кандидаты от «пенсионеров» не хотят отвечать за всю партию

Экс-кандидаты в Госдуму от Партии пенсионеров Игорь Трунов и Михаил Юревич пожаловались в Конституционный суд на нормы избирательного законодательства, которые позволили ЦИК отказать в заверении списка партии по одномандатным округам. Об этом Трунов сообщил на сайте своей юридической фирмы «Трунов, Айвар и партнеры». Заявители оспаривают норму закона о выборах, согласно которой в одном одномандатном округе партия вправе выдвинуть не более одного кандидата. Они также обжаловали положения Кодекса административного судопроизводства, которые не позволяют кандидатам самостоятельно оспаривать полученный партией отказ. В базе Конституционного суда жалоба пока не зарегистрирована. Она отправлена по почте в понедельник, уточняет Трунов.

В июле ЦИК отказался заверить список Партии пенсионеров по одномандатным округам из-за того, что в списке одномандатников оказалось больше кандидатов, чем было выдвинуто на съезде (по федеральному списку партия набрала в итоге 1,73% и не прошла в Думу). Партия объяснила ошибку компьютерным сбоем, но ЦИК счел нарушения неустранимыми. Заявители настаивают: отказ в регистрации всех одномандатников, хотя по две фамилии было указано только в трех округах, является произвольным ограничением одного из основных конституционных прав гражданина – быть избранным. Нарушение порядка выдвижения кандидатов по нескольким округам не может служить основанием для отказа в заверении всего списка, если при его выдвижении не было других нарушений, считают заявители. Правила регистрации не должны создавать необоснованные препятствия для реализации права и такая позиция уже была сформулирована Конституционным судом, напоминают они.

Член ЦИК и замруководителя рабочей группы по приему документов Евгений Шевченко называет такую позицию несостоятельной. В представленном партией списке было 169 кандидатов, хотя съезд выдвинул только 166, напоминает он. Решение съезда не позволяло определить, кого именно персонально съезд выдвигал в округах. Не случайно впоследствии решение ЦИК устояло в двух инстанциях Верховного суда, замечает Шевченко. «Пенсионеры» оказались единственной партией, у кого возникли такого рода проблемы, отмечает он. Руководитель юридической службы ЦК КПРФ Вадим Соловьев напоминает, что Конституция предусматривает только два основания для ограничения активного избирательного права – недееспособность и пребывание в тюрьме по решению суда. «Все остальное – от лукавого. Когда за невыполнение бюрократических требований устанавливают ответственность такую же, как за уголовное преступление, – это политико-правовой беспредел», – уверен Соловьев.