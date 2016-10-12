Мосгорсуд отменил арест имущества Никиты Белых

Арест был снят с доли Белых в квартире родителей, а также с дома его бывшей жены

Мосгорсуд отменил арест имущества экс-губернатора Кировской области Никиты Белых, обвиняемого в получении особо крупной взятки. Дело возвращено в Басманный суд на новое рассмотрение. Об этом сообщил адвокат Белых Вадим Прохоров.

По его словам, «следствие работало спустя рукава» и суд не смог проигнорировать имеющиеся в этом деле очевидные нарушения: так, под арест попала принадлежащая Белых доля в квартире в Перми, которую его родители получили в 1972 г. – за три года до рождения экс-губернатора.

Также подпавшие под арест участок и дом в Одинцовском районе Подмосковья принадлежат бывшей супруге Белых, с которой он развелся еще шесть лет назад. На одном из трех арестованных счетов его подзащитного обнаружено 400 024 руб., на остальных - нулевой баланс.

Прохоров говорит, что пока трудно предсказать, какое решение повторно примет Басманный суд – будет ли арест снят со всех активов, принадлежащих бывшему чиновнику, или только с тех, которые ему очевидно не принадлежат. Но надеется на то, что арест будет снят в полном объеме.

Белых – не единственный бывший губернатор, чья семья рискует нажитым за многие годы: так, после ареста экс-губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина были арестованы среди прочего автомобили и недвижимость, принадлежащие его совершеннолетнему сыну. В августе этого года Южно-Сахалинский областной суд признал такой арест законным.