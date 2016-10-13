Доверие к властным институтам после выборов резко снизилось – «Левада-центр»

Опрос «Левада-центра», проведенный через неделю после выборов в Госдуму, показал резкое снижение доверия граждан к государственным и общественным институтам. Рейтинг правительства оказался самым низким за последние пять лет (26%), доверие к Госдуме рухнуло за год с 40 до 22%, и даже церковь потеряла 10 пунктов (см. график). Больше других россияне доверяют президенту, но и его рейтинг упал – с 80 до 74%.

Показатели возвращаются к тем, что были «до Крыма», поясняет замдиректора «Левада-центра» Алексей Гражданкин: «Люди в ситуации осажденной крепости готовы какое-то время поддерживать происходящее, но потом ограничения, в которых они оказались, начинают сказываться на отношении к системе власти в целом». Социолог особо отмечает падение доверия к церкви: «Некий рост консервативных ценностей после дела Pussy Riot привел к тому, что ресурсы мобилизации по этому вопросу исчерпались и дальнейшее укрепление традиционных ценностей может встречать сопротивление. Вступив в общественные конфликты, церковь потеряла статус института, находящегося «вне» и «над», стала восприниматься как часть властной вертикали, и отношение к ней меняется так же». Дальнейшая динамика будет зависеть от конкретных действий: любое обострение отношений с Западом будет стимулировать граждан к поддержке власти, а рост доверия к президенту и армии приведет и к росту цифр других институтов, полагает Гражданкин. Правда, люди все меньше реагируют на такие стимулы и с каждым новым «призывом» патриотические чувства притупляются, оговаривается он.

Уровень доверия к президенту и силовому блоку стабилен, а доверие к правительству падает не первый год, что объясняется кризисом, говорит политолог Константин Костин. Цифры по поводу Госдумы он считает сомнительными: «Отнести их к новой Думе нельзя, поскольку оценить их работу еще никто не успел – она собралась после опроса. Что такого могла сделать Дума шестого созыва за последний год, чтобы к ней так снизилось доверие? Даже резонансные законопроекты и эффект «бешеного принтера» не могли бы так повлиять». Уровень доверия к церкви не имеет отношения к консервативной повестке, его падение скорее спровоцировано «отдельными общественными деятелями», считает Костин. Тем не менее устойчивое снижение доверия к основным институтам может «негативно влиять на повестку 2018 г.», допускает он.

В условиях кризиса падает доверие ко всем институтам, особенно к региональным властям, говорит политолог Александр Кынев: «Экономическая ситуация довольно сложная, господствуют пессимистические настроения. Держится только символический рейтинг президента, потому что образ высшего должностного лица носит сакральный характер и воспринимается частью населения как отношение к стране». Правительство – это тот институт, который можно критиковать в отличие от президента, а Госдума никогда не отличалась большим авторитетом и недоверие к парламенту – одна из причин низкой явки на этих выборах, уверен эксперт. «Невозможно бесконечно удерживать ситуацию, когда отношение ко всем институтам отрицательное, а к одному – позитивное, рано или поздно негативные характеристики будут сказываться и на рейтинге высшего лица», – резюмирует Кынев.