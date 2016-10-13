В Европе обсуждают введение новых антироссийских санкций за Алеппо

Несколько европейских стран рассматривают вопрос, пора ли добиваться введения новых санкций против России в связи с бомбардировками Алеппо, пишет Financial Times. Высокопоставленный европейский дипломат сказал изданию, что речь идет о персональных санкциях, их целями могут стать до 12 россиян. Среди обсуждающих этот вопрос он назвал Великобританию, Францию и Германию. Проблема обсуждается перед саммитом ЕС, который должен состояться на будущей неделе.

FT напоминает, что санкции могут быть введены только с единогласного одобрения всех 28 стран ЕС. Пока неясно, будут ли они введены только против военных или же под них попадут и чиновники «администрации Владимира Путина».

Отношения России и Запада ухудшились после срыва договора о перемирии в Сирии, заключенного Россией и США, и после ожесточенных бомбардировок восточного Алеппо и нанесения 19 сентября удара по гуманитарной колонне ООН и Красного Полумесяца. США две недели назад заявили о прекращении двусторонних контактов по Сирии с Москвой. Разговоры о возможных санкциях против России активизируются, при том что 12 октября Россия и США заявили о возобновлении контактов по Сирии. Госдепартамент США сообщил, что в Лозанне 15 октября пройдут многосторонние переговоры с участием в том числе представителей России.

Представители европейских правительств на следующей неделе обсудят возможные методы воздействия на Россию в связи с осложнением ситуации в Сирии, писала 12 октября The Wall Street Journal со ссылкой на европейские дипломатические источники. По их сведениям, конкретных предложений по поводу возможных санкций, как и тех, в отношении кого они могли бы быть введены, ни у Брюсселя, ни у Вашингтона нет. Пока вопрос обсуждается в общих чертах. 17 октября этот вопрос будет подниматься на встрече министров иностранных дел стран ЕС. Конкретных предложений по санкциям не ожидается, говорит собеседник издания в дипломатических кругах, но, если бомбардировки Алеппо продолжатся, этому вопросу будет уделено «серьезное внимание». Пока же предполагается осудить «режим Башара Асада и его союзников» за атаки на мирное население в совместном заявлении по итогам встречи.

В начале октября WSJ сообщала, что вопрос о возможности введения «сирийских» санкций против России обсуждается в окружении канцлера Германии Ангелы Меркель, которая еще не заручилась поддержкой своих политических союзников. Впрочем, предложения по этому вопросу уже озвучиваются. Так, глава комитета по иностранным делам Европарламента Эльмар Брок, союзник Меркель, заявил, что санкции могли бы содержать запрет передачу России технологий, которые могли бы использоваться для разработки оружия.

10 октября президент Франции Франсуа Олланд в эфире TF1 заявил, что сомневается, стоит ли встречаться с Путиным, когда тот приедет в Париж, и обсуждать с ним Сирию, будет ли от этого польза. После этого Кремль заявил, что поездка президента России в Париж отменяется, потому что французская сторона назвала неуместными мероприятия с участием Путина по открытию российского культурного духовного центра в столице Франции и из-за «выпадения» этих мероприятий из графика от визита было решено отказаться. Москва заявила об открытости к любым контактам и о готовности «дождаться, когда это будет комфортно для Парижа».

Европарламент против пропаганды России и ИГ 21 октября Европарламент начнет рассматривать проект резолюции о пропаганде со стороны России и со стороны ИГ. Комитет Европарламента по иностранным делам одобрил ее 10 октября. В тексте резолюции говорится, что Россия «агрессивно использует» «широкий спектр инструментов, таких, как аналитические центры, многоязычные телеканалы (RT), псевдоновостные агентства, соцсети и интернет-троллей», чтобы бросить вызов демократическим ценностям, расколоть Европу, обеспечить поддержку своей политике у собственного населения и создать «фейлд стейтс» на востоке Европы» (цитаты по Deutsche Welle). В резолюции будет призыв к руководству ЕС сформировать на базе оперативной группы по стратегическим коммуникациям, созданной для борьбы с пропагандой, полноценный отдел с достаточным штатом и финансированием.

12 октября Путин подтвердил в интервью TF1, что готов найти другую возможность встретиться с Олландом и поговорить о Сирии. Жесткую риторику представителей Запада в адрес действий России в Сирии он назвал политической и выразил убежденность, что в сложившейся ситуации в Сирии и во всем регионе ответственность несут прежде всего «западные партнеры, и в первую очередь, конечно, США и их союзники, в том числе, конечно, и ведущие европейские страны». Он припомнил им поддержку «арабской весны» и результаты этого процесса в Ливии и Ираке, а также возникновение террористической угрозы из этих стран для Европы и последние теракты в Париже, Ницце, Бельгии. По его словам, цель России – не допустить, чтобы и Сирия стала источником террористической угрозы для мира, а с терроризмом надо бороться «до конца, а не идти у них на поводу». На вопрос французов, зачем бомбить Алеппо, где нет ИГ («Исламское государство», запрещено в России), Путин сказал, что там ситуацию контролирует террористическая организация – «Джебхат-ан-Нусра», крыло «Аль-Каиды» (обе запрещены в России), и его повергает в уныние, что западные партнеры России все время стараются вывести «ан-Нусру» из террористических организаций, потому что хотят использовать ее боевой потенциал для борьбы с режимом Башара Асада, не понимая, что потом боевиков не удастся вернуть «в стойло» и заставить жить по цивилизованным правилам. В проблеме беженцев Россию обвинять нельзя, приток мигрантов в Европу начался еще до подключения России к боевым действиям в Сирии, также сказал Путин.

Российский лидер напомнил о неспособности США выполнить обещания по отделению умеренных повстанцев от «ан-Нусры», об ошибочном авиаударе по сирийской армии 16 сентября, после которого ИГИЛ пошло в наступление (случайно ли?). Также он рассказал, что при обсуждении проведения гуманитарных конвоев в Алеппо США сделали России «экзотическое предложение» поставить своих военных вдоль дороги, по которой в Алеппо пошла бы гуманитарная помощь, для обеспечения безопасности. По его словам, российские военные согласились на это, но США, получив аналогичное предложение, отказались так использовать свои войска.

Путин напомнил, что Башар Асад согласился «пойти по пути принятия новой конституции и провести на основе этой конституции выборы», но больше никого не удается убедить поддержать такой расклад. Если народ не проголосует за Асада, «значит, демократическим способом произойдет смена власти, но не с помощью вооруженного вмешательства извне, а под строгим международным контролем, контролем ООН», заверил Путин и выразил недоумение, кого это может не устраивать.