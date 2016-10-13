Си Цзиньпин может нарушить правила смены элит в КНР

Председатель КНР Си Цзиньпин может нарушить неписаное правило, ограничивающее возраст, в котором китайские партийные боссы могут оставаться у власти: такие слухи и предположения все активнее распространяются в Китае в преддверии XIX съезда Коммунистической партии Китая (КПК), который пройдет в следующем году.

Согласно действующему уже более 10 лет правилу, назначаться на высокие посты или сохранять их за собой могут только члены партии не старше 67 лет. По достижении 68 лет они должны уходить в отставку. Отставки и назначения производятся один раз в пять лет на очередном съезде КПК.

Однако многие наблюдатели считают, что нынешний лидер КНР может сделать попытку отказаться от возрастных ограничений – и это еще больше усилит его власть в партии и отделит его от предшественников. Ху Цзиньтао и Цзян Цзэминь позиционировали себя как первые среди равных. «Нарушить правило будет довольно трудно, потому что сделав это, Си поставит себя значительно выше первого среди равных», – говорит Стив Цан, китаист из университета Ноттингема. Отход от возрастных ограничений во время съезда КПК в 2017 г. может также быть сигналом, что и сам Си не намерен уходить в отставку после окончания своего второго срока в 2022 г., когда ему будет 69 лет.

Си возглавляет постоянный комитет Политбюро КПК, в который кроме него входят еще шесть человек. С 2012 г. он проводит жесткую антикоррупционную кампанию и укрепляет свою власть в военной сфере, а также в экономической политике, традиционно считавшейся сферой деятельности премьер-министра. В результате многие считают Си самым сильным лидером в Китае со времен архитектора реформ Дэн Сяопина, а то и основателя КНР Мао Цзэдуна.

На момент проведения съезда КПК в 2017 г. Си будет 64 года, а премьер-министру Ли Кэцяну — 62. Таким образом, они оба могут остаться у власти на следующую пятилетку. А вот остальные пять членов постоянного комитета должны уйти в отставку.

XIX съезд КПК может стать для Си уникальной возможностью распределить ключевые партийные и правительственные посты между своими союзниками и еще больше упрочить собственную власть. Однако серьезная борьба начнется гораздо раньше – уже в октябре на ежегодном собрании ЦК КПК, членство в котором является необходимым условием для дальнейшей работы в Политбюро, – и продолжится до самого съезда.

«На первый взгляд Си кажется сильным. Но трудно сказать, добьется ли он желаемого на съезде. Никто не скажет этого наверняка до самого последнего момента», – говорит научный работник из Пекина Цяо Му.

«Я не думаю, что кто-то настолько силен, чтобы открыто бросить вызов Си, если тот решит отступить от возрастного ограничения. Но внутренне люди этому, конечно, воспротивятся», – добавляет Вилли Лэм, эксперт по Китаю из Китайского университета Гонконга.

От изменения правил, по словам партийцев, прежде всего может выиграть Ван Цишань, руководящий антикоррупционной компанией Си. В следующем году Вану исполнится 69 лет. Формально он занимает шестую позицию в официальной иерархии, но многие считают, что по реальному влиянию Ван – второй человек после председателя КНР. Он долго работал в банках и участвовал в проведении всех финансовых реформ с середины 1990-х гг. Из нынешних членов постоянного комитета Политбюро Ван лучше всех разбирается в экономических вопросах, а экономика КНР сейчас переживает непростой период. «Вану нравится идея остаться на следующий срок, но он опасается создать таким образом прецедент для самого Си», – говорит источник, близкий к руководству КПК.

О том, что Си действительно может рассматривать возможность третьего срока для себя, может свидетельствовать его фраза, что при назначении руководителей партия «не может проводить черту, основываясь на возрасте». Она появилась в одном из официальных изданий в начале 2015 г.

На протяжении последних 40 лет возраст руководителей КНР постоянно снижается. Кроме того, КПК приняла ряд институциональных ограничений, позволяющих избежать чрезмерной концентрации власти первым лицом. Правило, предусматривающее уход в отставку в возрасте 68 лет, было неофициально введено Цзян Цзэминем в 2002 г. как гарантия того, что один из его конкурентов не останется у власти после его ухода. Во время правления Ху Цзиньтао в 2002-2012 гг. оно было установлено окончательно, ограничив его пребывание у власти двумя сроками. В начале второго срока Ху ему было 64 года – столько же будет и Си, когда начнется его второй срок пребывания на посту председателя КНР в конце 2017 г.

Перевела Надежда Беличенко