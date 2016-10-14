Россия разрабатывает сразу два стратегических бомбардировщика

Новый стратегический бомбардировщик ПАК ДА (перспективный авиакомплекс дальней авиации), возможно, будет представлен публично в 2018 г., заявил в четверг замминистра обороны Юрий Борисов в ходе посещения нижегородского НПП «Полет» (производитель авиационных средств связи). По характеристикам он будет «гораздо лучше, чем существующие бомбардировщики», сообщил чиновник (цитата по сообщению Минобороны).

При этом от планов параллельно с созданием ПАК ДА восстановить производство радикально модернизированного стратегического бомбардировщика Ту-160 (под обозначением Ту-160М2) Минобороны также не отказывается, сообщил Борисов. «В этом году мы завершим, я надеюсь, разработку цифровой версии всей рабочей конструкторской документации по Ту-160М2. Свыше 82% документации уже оцифровано, надеемся, что в декабре поставим точку», – сказал он после совещания с менеджментом предприятий – участников кооперации по Ту-160М2. У модернизированного Ту-160 будет увеличена тяга двигателей и дальность полета, у самолета «уже совершенно другие массогабаритные характеристики», рассказал замминистра: «Я бы пока не предвосхищал события, но мы серьезно ориентируемся на срок серийного производства в 2020 или 2021 г.». Что касается объема заказа, то «прежняя цифра, заявленная раньше, пока остается», но может быть скорректирована в связи с продолжением работы над ПАК ДА, добавил Борисов: «Пока базовое количество [заказа] по Ту-160М2 – 50 самолетов».

Что имеем В настоящее время в составе дальней авиации ВКС России числится 16 стратегических бомбардировщиков Ту-160 и 63 Ту-95МС. Кроме того, на вооружении дальней авиации находится около 80 средних бомбардировщиков Ту-22М3.

По словам эксперта Центра анализа стратегий и технологий Константина Макиенко, скорее всего, программа Ту-160М2 носит подстраховывающий характер, поскольку ПАК ДА совершенно новый самолет, для создания которого нужно разработать ряд новых технологий, и ясно, что как боевой комплекс он может появиться позднее, чем Ту-160М2. Президент ОАК Юрий Слюсарь ранее называл проект Ту-160М2 самым сложным и амбициозным проектом, который в настоящее время реализуется отечественной авиапромышленностью.

По словам бывшего менеджера предприятия авиапромышленности, в истории СССР были случаи, когда параллельно разрабатывалось сразу два стратегических бомбардировщика. В начале 50-х гг. так было с самолетами Ту-95 и М-4, а в 70-е гг. – с Ту-160 и Ту-95МС (радикально переработанная версия Ту-95). Но сейчас даже США не в состоянии одновременно разрабатывать два стратегических бомбардировщика (самолеты такого класса есть только у США и России). Одновременная полномасштабная разработка и ПАК ДА, и Ту-160М2 – это верный путь к разорению страны и это все понимают, уверен собеседник. По его мнению, Ту-160М2 – это реальный проект со сроками готовности к середине 2020-х гг., а ПАК ДА, если будет разработан, поступит на вооружение в 30-е гг. XXI в.