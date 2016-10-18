Дональда Трампа любят только в России

Кандидат в президенты США Дональд Трамп превосходит по популярности свою соперницу Хиллари Клинтон только в России, следует из глобального опроса ассоциации Gallup International/WIN об отношении жителей планеты к предвыборной гонке в США. В России опрос был проведен эксклюзивным представителем GIA – исследовательским холдингом «Ромир».

В опросе, проведенном в конце августа – начале сентября, приняли участие жители 45 стран мира, что дает представление о мнении почти 75% населения Земли, указывают социологи. Результаты выше среднемировых (см. график) Трамп получил только в России, Китае (44%) и в самих США (где, по последним опросам, поддержка республиканца колеблется в пределах от 37 до 43%). Россия же отличилась еще и тем, что более половины респондентов-россиян – самый большой процент среди участвовавших в опросе стран – не смогли определиться с выбором. Российские респонденты также неохотно признают влияние на их страну выборов в США в вопросах экономики, торговли или поддержания мира (40% против 69% по миру), а 31% из них считают, что американский президент должен защищать прежде всего национальные экономические интересы.

Главное удивление вызывает даже не самый высокий показатель симпатии к Трампу в России, а отсутствие интереса к выборам в США со стороны россиян, считает президент «Ромира» Андрей Милехин: «Результат одиозный: весь мир только и говорит о выборах, а у нас такая пассивность. Снижение интереса избирателей к выборам наблюдается во многих странах мира, у нас есть свои причины: история реального голосования у нас небольшая, поначалу россиянам было действительно интересно ходить на избирательные участки, но потом они поняли, что ничего не меняется. Помимо этого в настоящее время большие группы населения просто не чувствуют, что кто-то представляет их интересы, и, к сожалению, это прежде всего социально и экономически активные граждане, которые остаются дома». Ключевую роль в результате опроса сыграли СМИ, ведь именно они формируют общественное мнение, полагает Милехин: «На российскую аудиторию оказывают мало влияния мировые и англоязычные СМИ, при том что в российских идет сильная антиамериканская пропаганда с претензиями к действующей администрации США. Более частый выбор Трампа также объясняется надеждой, скорее иллюзорной, что с приходом в Белый дом другой администрации возможно улучшение российско-американских отношений, резко обострившихся в последние несколько лет».

Российские участники исследования при ответе на вопросы лукавили, считает политолог Алексей Макаркин: «Россияне не могут сказать, что американские выборы на них сильно влияют, ведь мы хотим продемонстрировать самодостаточность: в последние годы мы активно вставали с колен, а тут придется признавать, что мы недостаточно великие и от кого-то можем зависеть». Трампа многие предпочитают, потому что надеются, что он, если придет к власти, займется внутренними делами и США наконец-то от России отстанут, говорит эксперт. «А более продвинутые трамполюбы надеются, что он эти внутренние дела и максимально подпортит, США замкнутся на себе и погрязнут в своих проблемах. Они видят в Трампе такого американского Горбачева, который может и страну развалить», – резюмирует он.