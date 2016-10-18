Путин поедет в Берлин на встречу с Меркель, Олландом и Порошенко

«Нормандская четверка» не собиралась уже больше года, информацию о встрече не подтверждали до последнего момента

Президент Владимир Путин отправится 19 октября в Берлин, где по инициативе канцлера Ангелы Меркель состоится неформальная встреча в «нормандском формате» с участием также французского и украинского президентов Франсуа Олланда и Петра Порошенко, рассказал журналистам пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Подтверждения со всех сторон Четырехстороннюю встречу в Берлине 19 октября подтвердило правительство Германии, передает The Wall Street Journal. Петр Порошенко провел телефонный разговор с Франсуа Олландом и Ангелой Меркель, сообщила пресс-служба украинского президента. Они «договорились провести 19 октября в Берлине встречу глав государств в нормандском формате с целью вынудить Россию выполнить минские договоренности в части политики безопасности», – говорится в сообщении на сайте Порошенко. «Год спустя после встречи в Париже встреча с президентами Порошенко и Путиным позволит дать оценку выполнению минских договоренностей и обсудить следующие этапы урегулирования кризиса на востоке Украины», – говорится в коммюнике Елисейского дворца.

«Четверка» не собиралась уже больше года, предыдущие переговоры в этом формате прошли в октябре 2015 г. в Париже. «Это будет даже не однодневная, а вечерняя поездка, где он проведет переговоры с Меркель, Олландом и Порошенко», – сказал Песков.

Информация о том, что встреча состоится, не подтверждалась до последнего момента. По словам Пескова, то, что встреча состоится, стало ясно во вторник утром: «Была проделана работа помощниками вчерашним вечером и сегодня с утра, и она позволила выйти на такую встречу глав государств».

Запланирован в программе только четырехсторонний формат или главы государств также смогут пообщаться наедине, Песков не уточнил. «Пока трудно сказать, будут ли отдельные встречи. Но так или иначе лидеры встретятся и будут иметь возможность переговорить друг с другом в разном формате», – отметил он.

Несмотря на то что встреча состоится, говорить о том, что удастся прийти к каким-то договоренностям, пока рано, отметил он. Работа помощников показала необходимость «сверки часов», что и будет сделано. «Пока говорить о каких-то конкретных договоренностях нет возможности», – сказал он, добавив, что первоочередным является выполнение политического блока договоренностей, и обвинив Киев в нежелании его выполнять.

«Если вы сегодня посмотрите на официальный сайт президента Порошенко, там указано, что «Франция, Германия и Украина договорились провести встречу в Берлине, чтобы вынудить Россию выполнять минские договоренности». Вот использование такой формулировки на русском языке показывает, насколько сложна ситуация и насколько Киев не собирается выполнять», – сказал Песков.

Однако, несмотря на это, заверил пресс-секретарь, Путин демонстрирует открытость и готов продвигать выполнение минских соглашений в «нормандском формате».