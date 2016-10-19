Штрафы за использование несезонных шин вырастут вчетверо

В пятницу Госдума должна одобрить в первом чтении законопроект о повышении штрафов за использование летних автомобильных шин зимой и шипованной резины летом. Он был внесен группой единороссов еще в 2014 г., в 2015 г. его поддержало правительство. Водителей предлагается штрафовать на 2000 руб. за любое нарушение требований к эксплуатации шин (сейчас штраф за несезонные шины составляет 500 руб.), причем поправки могут вступить в силу уже с 1 декабря 2016 г., хотя депутаты оставляют возможность регионам самим устанавливать сроки применения новых норм. Собеседник в Госдуме напомнил, что против законопроекта долго выступало государственно-правовое управление президента, поэтому он несколько раз снимался с рассмотрения.

«Мы ставим задачу принять его к 1 декабря, но я допускаю, что этого может не случиться», – говорит член комитета по транспорту, единоросс Сергей Тен. По его словам, ко второму чтению в тексте будет прописана норма, отсылающая к техническому регламенту Таможенного союза, содержащему определенные требования к глубине протектора, за несоответствие которым и будут накладываться повышенные штрафы. Законопроект проходил сложные этапы согласования с правительством, добавляет депутат: «Речь шла о том, сможет ли наша промышленность выпускать достаточное количество необходимой резины. В итоге было решено, что объемы нарастят, а если будет необходимо – завезут». «Водителей уже замучили повышением различных штрафов, – считает депутат Ярослав Нилов (ЛДПР). – Как быть, когда в мае выпадает снег и природа не ждет законов, диктуя свои правила?» Нужно не увеличивать штрафы, а работать с водителями через пропаганду и социальную рекламу, чтобы они понимали, что это опасно для жизни, убежден Нилов: «Не думаю, что региональный парламент будет оперативно менять сроки, и мы можем столкнуться со злоупотреблениями – например, в зимний период снега еще не будет, а водителя по срокам уже могут оштрафовать».

Страна большая, сезон везде разный и где-то люди могут и в январе ездить на летней резине – заставлять краснодарцев ее менять просто небезопасно, полагает руководитель движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов. Кроме того, многие пользуются всесезонной резиной, а у большегрузов вообще резина всегда одна, добавляет он. Этот штраф есть и сейчас, но если не работали 500 руб., то не будут работать и 2000 руб., считает эксперт. В законодательстве есть масса нерабочих норм, о которых никто не помнит, и этот штраф – одна из них, но если он вдруг начнет работать, то ничего, кроме неприятностей, не принесет, уверен Шкуматов.