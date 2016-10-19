«Гуманитарная пауза» в Алеппо может иметь двойной эффект

Воздушно-космические силы России и ВВС Сирии во вторник прекратили авиаудары в районе Алеппо для обеспечения намеченной на четверг «гуманитарной паузы», сообщил министр обороны России Сергей Шойгу. Он заявил, что сирийские войска будут отведены, чтобы позволить боевикам с оружием покинуть восточный Алеппо по специально созданным коридорам. Шойгу не уточнил, до какого времени прекращаются удары, но призвал другие страны повлиять на лидеров боевиков для прекращения боевых действий.

Часть повстанцев в Алеппо уже отказалась воспользоваться предложенными коридорами. «Любой выход для подразделений здесь неприемлем, ведь он означает капитуляцию», – заявил комиссар группировки «Фастаким» Закария Малахифи. «Когда мы взяли в руки оружие в начале революции, чтобы защитить наш отверженный народ, мы поклялись, что не сложим его, пока этот криминальный режим не падет. В Алеппо нет террористов», – добавил командир исламистской группировки «Ахрар аш-Шам» Аль-Фарук Абу Бакр (цитаты по Reuters).

Между тем иракские войска и курдские формирования при наземной и авиационной поддержке коалиции под руководством США в понедельник начали операцию по освобождению Мосула – второго по численности города Ирака, который уже больше двух лет контролируют боевики «Исламского государства» (запрещено в России). Ранее ООН предупреждала, что 1,2 млн жителей Мосула могут пострадать в результате операции.

Сергей Шойгу Министр обороны России Всем, кто действительно заинтересован в скорейшей стабилизации обстановки в городе Алеппо, необходимо приступить к реальным практическим шагам, а не продолжать заниматься политической волокитой.

Ситуация в Алеппо близка к перелому, открытие коридоров поможет его приблизить, убежден замдиректора Института стран СНГ Владимир Евсеев: «В авиаударах сейчас потребности просто нет, к тому же именно авиация могла достать желающих покинуть город, артиллерии не всегда хватало для этого дальности. Сейчас приоритет – освобождение Алеппо, поэтому даже эти две-три тысячи боевиков, которые хотя бы относительно умеренны и могут покинуть город, облегчат нам задачу». Радикалы, скорее всего, принципиально откажутся покидать Алеппо, но им морально усложнит задачу отступление из города умеренных, полагает эксперт: «Никто фильтровать боевиков в коридоре не будет, дадут пройти всем, но, даже если часть радикалов смешается с мирными жителями и покинет Алеппо, их очаги будет намного легче потом ликвидировать на открытой местности, а не в тяжелых условиях городской застройки». Прекращение авиаударов преследует и другую важную цель – сыграть на контрасте с американской операцией в Мосуле, убежден Евсеев: «В последнее время нас обвиняли в том, что мы наносим удары по мирным жителям и больницам, хотя доказательств этому не было. Сейчас подвернулась хорошая возможность информационно выровнять нашу операцию: мы никого не бомбим, гарантируем выход всем, а в Мосуле определенно будут большие жертвы».

У России есть и другая важная задача – «расчистить фон» накануне встречи «нормандской четверки» в Берлине (см. статью на стр. 01), уверена руководитель Центра ситуационного анализа ИМЭМО РАН Ирина Кобринская: «Год назад Россия хотела отвлечь внимание от Украины и восстановить диалог, для чего и вошла в Сирию. Но было понятно, что ничего хорошего от ввязывания в многолетнюю гражданскую войну не будет, на слишком много факторов мы не могли оказать никакого влияния. Урегулирование конфликта провозглашалось главной целью вмешательства, но по важности занимало место пятое. Сейчас ситуация зеркальная: чудный диалог закончился, встреча с президентом Франции сорвалась из-за его претензий по Сирии, поэтому в такой ситуации лучше лишний огонь на себя не вызывать».