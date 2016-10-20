Центризбирком начал чистку региональных избирательных комиссий

Центризбирком начал процесс переназначения руководителей региональных избиркомов: до конца года, подсчитали в ЦИК, должны обновиться составы 55 комиссий. Полномочия большинства уже истекли, но были пролонгированы на период выборной кампании. По закону членов региональной комиссии назначают губернатор и законодательное собрание, но две кандидатуры им представляет ЦИК. Этих же людей потом рекомендуют на должности председателя и секретаря избиркома. Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова дала понять, что принимать решение о пролонгации полномочий действующих председателей будут с учетом того, как они проявили себя в ходе осенних выборов. Как рассказала она в интервью «Ведомостям», ЦИК будет настаивать на замене не менее семи председателей комиссий, чьи сроки полномочий истекают в этом году.

В среду, выдвигая кандидатов в комиссии Хакасии, Карелии, Кабардино-Балкарии, Костромской, Белгородской, Тульской, Тюменской, Псковской, Амурской областей и Ставропольского края, ЦИК подтвердил, что наличие жалоб и претензий к работе избиркома со стороны участников выборов становится одним из основных критериев отбора претендентов на руководящие должности в избирательной системе. Так, председателю избиркома Хакасии Александру Чуманину припомнили жалобу гендиректора Сибирской горнорудной компании Юрия Щапова на отказ в регистрации на выборах в Госдуму по одномандатному округу. Это решение ЦИК впоследствии подтвердил, попеняв республиканским коллегам на низкое качество работы с подписями. Институт сбора подписей должен быть отменен как слишком сложный для исполнения, а регистрация кандидатов должна происходить на каких-то других условиях, заявил в ответ Чуманин.

Звезды помогли Рекордно высокую явку (80%) на выборах в Госдуму в Тюменской области председатель облизбиркома Игорь Халин (также рекомендован к переназначению) объяснил тем, что «так сошлись звезды».

К остальным комиссиям у ЦИК серьезных претензий не оказалось. Председатель белгородского облизбиркома Николай Плетнев остается в составе комиссии, но в силу преклонного возраста ему пора найти замену, сообщил член ЦИК Евгений Шевченко: в качестве потенциального сменщика в новый состав рекомендован замглавы администрации Белгорода Игорь Лазарев. «То есть не будете придатком администрации – она у вас там ну очень сильная, – а будете самостоятельно проводить ту политику, которая необходима в соответствии с законом?» – поинтересовалась у Лазарева Памфилова. «Так точно!» – бодро отрапортовал тот.

Также в среду ЦИК обсудил итоги финансовой проверки избиркома Воронежской области. Полтора месяца назад ЦИК выразил недоверие его председателю Владимиру Селянину в связи с подменой в одной из территориальных комиссий двух протоколов, поступивших из Приднестровья. Селянин, который был переназначен только в январе 2016 г., заявил, что в отставку не уйдет. Но передумал после того, как в ходе проверки выяснилось, что в 2015 г. он досрочно сложил с себя полномочия председателя, а потом заступил на должность зампреда, продолжая при этом возглавлять комиссию. Такие кульбиты связаны с изменениями в пенсионном законодательстве: досрочно выйдя на пенсию, Селянин избежал ее снижения на несколько тысяч рублей из-за изменения системы расчета, объясняют в ЦИК, – но это тянет на подлог и должностное правонарушение.

В 2007–2011 гг. ротация глав региональных избиркомов происходила в основном в связи со сменой губернаторов, констатирует политолог Александр Кынев. Если новый состав ЦИК действительно намерен сменить критерии отбора председателей, то наиболее вероятными претендентами на замену становятся главы комиссий в Красноярском крае, Нижегородской и Самарской областях – там было больше всего жалоб на нарушения.