Демократия
Статья опубликована в № 4186 от 20.10.2016 под заголовком: Новый срок дадут не всем

Центризбирком начал чистку региональных избирательных комиссий

До конца 2016 года могут лишиться должностей как минимум семь глав избиркомов
Центризбирком до конца года намерен сменить руководителей избирательных комиссий как минимум в семи регионах
Центризбирком до конца года намерен сменить руководителей избирательных комиссий как минимум в семи регионах
А. Гордеев / Ведомости

Центризбирком начал процесс переназначения руководителей региональных избиркомов: до конца года, подсчитали в ЦИК, должны обновиться составы 55 комиссий. Полномочия большинства уже истекли, но были пролонгированы на период выборной кампании. По закону членов региональной комиссии назначают губернатор и законодательное собрание, но две кандидатуры им представляет ЦИК. Этих же людей потом рекомендуют на должности председателя и секретаря избиркома. Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова дала понять, что принимать решение о пролонгации полномочий действующих председателей будут с учетом того, как они проявили себя в ходе осенних выборов. Как рассказала она в интервью «Ведомостям», ЦИК будет настаивать на замене не менее семи председателей комиссий, чьи сроки полномочий истекают в этом году.

В среду, выдвигая кандидатов в комиссии Хакасии, Карелии, Кабардино-Балкарии, Костромской, Белгородской, Тульской, Тюменской, Псковской, Амурской областей и Ставропольского края, ЦИК подтвердил, что наличие жалоб и претензий к работе избиркома со стороны участников выборов становится одним из основных критериев отбора претендентов на руководящие должности в избирательной системе. Так, председателю избиркома Хакасии Александру Чуманину припомнили жалобу гендиректора Сибирской горнорудной компании Юрия Щапова на отказ в регистрации на выборах в Госдуму по одномандатному округу. Это решение ЦИК впоследствии подтвердил, попеняв республиканским коллегам на низкое качество работы с подписями. Институт сбора подписей должен быть отменен как слишком сложный для исполнения, а регистрация кандидатов должна происходить на каких-то других условиях, заявил в ответ Чуманин.

Звезды помогли

Рекордно высокую явку (80%) на выборах в Госдуму в Тюменской области председатель облизбиркома Игорь Халин (также рекомендован к переназначению) объяснил тем, что «так сошлись звезды».

К остальным комиссиям у ЦИК серьезных претензий не оказалось. Председатель белгородского облизбиркома Николай Плетнев остается в составе комиссии, но в силу преклонного возраста ему пора найти замену, сообщил член ЦИК Евгений Шевченко: в качестве потенциального сменщика в новый состав рекомендован замглавы администрации Белгорода Игорь Лазарев. «То есть не будете придатком администрации – она у вас там ну очень сильная, – а будете самостоятельно проводить ту политику, которая необходима в соответствии с законом?» – поинтересовалась у Лазарева Памфилова. «Так точно!» – бодро отрапортовал тот.

Также в среду ЦИК обсудил итоги финансовой проверки избиркома Воронежской области. Полтора месяца назад ЦИК выразил недоверие его председателю Владимиру Селянину в связи с подменой в одной из территориальных комиссий двух протоколов, поступивших из Приднестровья. Селянин, который был переназначен только в январе 2016 г., заявил, что в отставку не уйдет. Но передумал после того, как в ходе проверки выяснилось, что в 2015 г. он досрочно сложил с себя полномочия председателя, а потом заступил на должность зампреда, продолжая при этом возглавлять комиссию. Такие кульбиты связаны с изменениями в пенсионном законодательстве: досрочно выйдя на пенсию, Селянин избежал ее снижения на несколько тысяч рублей из-за изменения системы расчета, объясняют в ЦИК, – но это тянет на подлог и должностное правонарушение.

В 2007–2011 гг. ротация глав региональных избиркомов происходила в основном в связи со сменой губернаторов, констатирует политолог Александр Кынев. Если новый состав ЦИК действительно намерен сменить критерии отбора председателей, то наиболее вероятными претендентами на замену становятся главы комиссий в Красноярском крае, Нижегородской и Самарской областях – там было больше всего жалоб на нарушения.

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