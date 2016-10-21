Управление внутренней политики Кремля возглавит Андрей Ярин

Новым начальником управления президента по внутренней политике (УВП), скорее всего, станет заместитель полпреда президента в Центральном федеральном округе (ЦФО) Андрей Ярин, сообщил в ночь на четверг РБК и подтвердили в четверг «Ведомостям» два близких к Кремлю собеседника. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не подтвердил и не опроверг это назначение, подчеркнув, что Кремль не анонсирует кадровые перестановки. Получить комментарии в УВП в четверг не удалось. Прежний начальник УВП Татьяна Воронова вслед за первым замруководителя администрации Вячеславом Володиным перешла в Госдуму, где возглавит аппарат нижней палаты. Решение о ее отставке несколько раз откладывалось, знают два близких к Кремлю собеседника.

46-летний Ярин не входит в команду сменщика Володина, бывшего гендиректора «Росатома» Сергея Кириенко, они никогда вместе не работали (см. врез), говорят два близких к Кремлю собеседника и подтверждает человек из «Росатома». Своим назначением Ярин скорее обязан вице-премьеру Дмитрию Козаку и полпреду президента в ЦФО Александру Беглову: у первого он был заместителем департамента в полпредстве Южного округа, а под началом второго трудится с 2009 г., когда Беглов был замруководителя кремлевской администрации. При этом выдвижение Ярина на место Вороновой стало неожиданностью для многих сотрудников администрации и экспертов, услышавших его фамилию впервые. Ранее в качестве претендентов на этот пост назывались близкие к Кириенко по прежней работе руководитель Россотрудничества Любовь Глебова, начальник президентского управления по кадрам Антон Федоров, глава территориального управления «Росатома» Александр Харичев.

Перемена мест С начала 2000-х гг. Ярин работал представителем Владимирской области при правительстве России, вице-премьером Чечни, председателем правительства Рязанской области, а в 2006–2009 гг. возглавлял правительство Кабардино-Балкарии.

Знакомый Ярина утверждает, что он «сильный профессионал», за что его и рекомендовали. Собеседник, близкий к руководству одного из регионов, напротив, признается, что «за 15 лет не слышал такой фамилии», и связывает частые перемещения Ярина с принадлежностью к силовикам. Приход Кириенко в Кремль всколыхнул волну ожиданий, но он не спешит, предпочитая просчитывать каждое движение, отмечает другой человек, близкий к Кремлю. Тем не менее назначение в УВП человека, которого Кириенко не знает лично, «демонстрирует кадровый голод и проявление слабости на старте», поскольку ключевую позицию занимает «навязанная фигура», говорит он. «Делать выводы рано. Кириенко занимается айкидо: сперва поддался, потом по инерции перебросил через себя», – рассказывает еще один близкий к Кремлю собеседник. В разные периоды своей карьеры Кириенко умудрялся каждый раз собирать новую сильную команду, вспоминает собеседник в «Росатоме».

Кириенко гораздо важнее иметь на этой должности того, кто справится с работой, чем просто протащить кого-то своего, говорит политолог Аббас Галлямов. Ситуация в экономике ухудшается, протестные настроения будут расти и профессионализм сейчас гораздо важнее, чем личная преданность, считает он: «Ярин сработался с Козаком, [полпредом в Приволжском округе Михаилом] Бабичем, с Бегловым – сработается и с Кириенко. У него репутация очень стрессоустойчивого антикризисного менеджера. Думаю, главной причиной назначения Ярина стал его многогранный опыт. У него личный контакт с десятками губернаторов, и он знает их сильные и слабые стороны».

Ярин – трудоспособный, продвинутый, хорошо организованный бюрократ с выраженными волевыми качествами и достаточно жесткий, говорит политолог Евгений Минченко, особо отмечая его опыт работы на Северном Кавказе, где он «один из немногих чувствовал себя комфортно». Назначение Ярина демонстрирует, что Кириенко создает технократическую команду, которая будет выполнять поставленные президентом задачи, а то, что Ярин не входил в команду Кириенко, а рекомендован со стороны, минусом не является, считает эксперт: «А почему надо все вакансии заполнить своими людьми? Это, наоборот, проявление силы Кириенко, он делает ставку на сборную команду».