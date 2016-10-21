Госдума научит европейских парламентариев демократии

Россия вернется в Парламентс­кую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) только в том случае, если будет иметь право на высказывание своей точки зрения, сообщил в четверг председатель нижней палаты Вячеслав Володин, комментируя приглашение председателя ПАСЕ Педро Аграмунта к возобновлению отношений. «Кто дал им право вести себя, попирая основы демократии и принципы работы коллегиального органа? Необходимо поменять подходы к этим вопросам, и после этого можно будет говорить о совместной работе», – заявил Володин. Он подчеркнул, что парламент – это место для дискуссий, диалога и выражения точек зрения, даже если российская делегация оказалась в меньшинстве, ведь «слышать меньшинство важно». «Посмотрите, как устроен российский парламент: у нас есть фракции, которые не имеют большинства, но они высказывают и отстаивают свою точку зрения, мы их голос слышим. И это как раз демократические процедуры», – объяснил председатель Госдумы.

В 2014–2015 гг. из-за событий на Украине ПАСЕ лишила российскую делегацию права голоса, отстранила от работы в уставных органах и от мониторинга выборов. После этого Россия не подтверждала полномочия своей делегации для участия в сессиях ассамблеи.

В своем письме на имя Володина, обнародованном во вторник, Аграмунт сообщил, что рассчитывает на встречу с новым председателем Госдумы, и выразил надежду на то, что отношения, установленные им ранее с депутатами предыдущей Думы, станут прочной основой для продолжения конструктивного диалога. Володин пообещал в ближайшее время ответить Аграмунту и пригласить его в Москву, отметив, что постоянный диалог возможен лишь после того, как все права российской делегации будут восстановлены. Пока же перспективы возвращения России в ПАСЕ туманны, заявил «Ведомостям» председатель думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР): «Посмотрим, поменяют ли они регламент. Пока Аграмунта чуть не подвергли импичменту из-за заявления о желании возобновить с нами отношения». ПАСЕ создана для диалога и нынешняя ситуация ненормальна, считает член того же комитета Дмитрий Новиков (КПРФ): «Сам факт избрания новой Думы можно было бы использовать для восстановления отношений».

Отношения России и ПАСЕ явно не в центре внимания и развиваются без былых страстей, говорит политолог Федор Лукьяненко. Тем не менее вопрос о возвращении России должен быть поднят и, возможно, будет улажен без эмоций: в Европе убедились, что повлиять через такие действия на Россию невозможно, но она крупный плательщик для ПАСЕ, отмечает эксперт. Госдума будет «добрым полицейским», для демонстрации жесткой линии можно найти другие возможности, считает политолог Константин Калачев, коридор возможностей определяет генеральная линия, но перезагрузка отношений в интересах России.