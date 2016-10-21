На решение ЕС отказаться от новых антироссийских санкций повлияла Италия – FT

Против ограничительных мер выступали также Испания, Австрия, Кипр и Греция

Премьер-министр Италии Маттео Ренци повлиял на решение Евросоюза (ЕС) отказаться от новых санкций в отношении России из-за ситуации в Сирии. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на дипломатические источники.

По данным издания, в ходе девятичасовой встречи на саммите ЕС в Брюсселе 20 октября именно Ренци настаивал на том, чтобы из итогового заявления было убрано предложение новых антироссийских санкций.

«На саммите ЕС итальянский премьер преуспел в том, чтобы убрать предложение о новых санкциях, которое было выдвинуто перед началом встречи», – пояснила газета. Германия, Франция и Великобритания изначально собирались поддержать введение дополнительных ограничительных мер в отношении Москвы, пишет FT. Против выступили Испания, Австрия, Кипр, Греция и Италия.

Однако в проекте резолюции проходившего в Брюсселе 20 октября саммита лидеров 28 стран хоть и не упоминалось о возможном введении санкций, но осуждались действия Москвы и сирийских правительственных войск в Алеппо.

Лидеры ЕС намерены потребовать неограниченного гуманитарного доступа в Алеппо, а также прекращения военных действий и возобновления политического процесса в Сирии под эгидой ООН. По информации The Wall Street Journal, риторика документа значительно усилена по сравнению с первоначальным черновиком.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не ожидают от ЕС каких-либо действий против России из-за Сирии, поскольку Россия является единственной страной, которая легитимно борется с терроризмом на территории арабской республики.

Отношения России и Запада ухудшились после срыва договора о перемирии в Сирии, заключенного Россией и США, и после ожесточенных бомбардировок восточного Алеппо и нанесения 19 сентября удара по гуманитарной колонне ООН и Красного Полумесяца.