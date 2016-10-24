Госдума ужесточает требования к арбитражным заседателям

Госдума приняла в пятницу в первом чтении внесенный Верховным судом законопроект о дополнительных требованиях к арбитражным заседателям. Чтобы исключить конфликт интересов, авторы документа предлагают запретить становиться арбитражными заседателями тем, чьи близкие родственники (супруги, родители, дети, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки, а также родители, дети, родные братья и сестры супругов) занимают в том же суде должности председателя или его заместителя. Профильный комитет Госдумы по законодательству, поддержав концепцию законопроекта в первом чтении, тем не менее отметил в своем заключении, что перечень близких родственников, указанный в документе, слишком широк и, например, в отношении присяжных заседателей в законодательстве не предусмотрены такие ограничения, которые Верховный суд предлагает для арбитражных заседателей. Также комитет полагает, что наличие родства между арбитражными заседателями и председателем или зампредом суда не может свидетельствовать о необъективности арбитражного заседателя.

Примечательно, что председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев еще в 2015 г. говорил о слишком широком толковании понятия «конфликт интересов» – правда, тогда речь шла о критериях отбора кандидатов на судейские должности. Как подчеркивал Лебедев, безграничное расширение толкования этого понятия может привести к запрету на занятие судейской профессией.

Против прогулов Госдума одобрила поправки в свой регламент, отменив возможность голосования по доверенности и установив перечень уважительных причин для отсутствия депутата на пленарном заседании.

От рассмотрения дел в арбитражных судах очень часто зависит не только судьба договора или отдельного спора, но и судьба всего бизнеса в целом, поэтому особенно важно определять, кому мы доверяем вынесение решений, объясняет зампред думского комитета по законодательству Рафаэль Марданшин («Единая Россия»): «К этим людям должны быть особые требования, которые исключают возможность их заинтересованности или необъективности». При этом к судьям применяют особые требования еще на стадии их назначения – к примеру, исключено, что наркозависимый станет судьей, поэтому аналогичные требования предлагается внести и для арбитражных заседателей, разъясняет депутат. По его словам, ко второму чтению в этот законопроект планируется внести ряд поправок.

Поправки практически декоративные, особенно основания для отвода заседателей, считает юрист фирмы «Юст» Александр Боломатов. Запрет быть в близких отношениях с руководством суда – это российская особенность, чтобы не допустить совсем родственных отношений внутри судов, отмечает юрист. По его словам, институт арбитражных заседателей практически не используется: раньше они могли привлекаться к рассмотрению дел в арбитражных судах по ходатайству сторон и, как правило, это использовалось для затягивания процесса. Но потом практика развивалась таким образом, что суды стали отказывать в просьбе привлекать заседателей и это фактически убило этот институт – сейчас их привлекают только в случае очень сложных дел и число таких дел совсем небольшое, говорит Боломатов: «Это практически мертвый институт, который никому не нужен. Единственной причиной, по которой про него вспомнили и так быстро принимают поправки, может быть желание возродить его и дать ему новый ход».