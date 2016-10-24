Президенту Венесуэлы осталось надеяться только на нефтяное чудо

Избирательная комиссия Венесуэлы в пятницу отказала оппозиции в проведении референдума об отставке президента Николаса Мадуро, сославшись на то, что несколько тысяч подписей в петиции были подделаны. Ранее комиссия перенесла выборы губернаторов, которые должны были пройти в декабре, на следующий год, а правительство ограничило выезд из страны восьми оппозиционным лидерам. В мае Мадуро ввел в Венесуэле чрезвычайное положение сроком на два месяца, которое с тех пор продлевалось несколько раз. «Только диктаторы лишают своих же граждан их прав, игнорируют законодательство и держат в тюрьмах политических заключенных», – прокомментировал решения властей генеральный секретарь Организации американских государств Луис Альмагро.

Оппозиция получила на парламентских выборах в декабре 2015 г. подавляющее большинство в Национальной ассамблее, обещая отстранить Мадуро от власти. В начале мая оппозиционеры представили петицию за проведение референдума об отставке президента, под которой подписалось 1,85 млн венесуэльцев. Дата голосования имеет ключевое значение: по конституции Венесуэлы новые президентские выборы будут назначены, только если референдум удастся провести до 10 января 2017 г., т. е. за два года до окончания срока Мадуро, иначе в случае его отставки страну возглавит вице-президент. По данным Datanálisis, отставку Мадуро поддерживают около 90% венесуэльцев. В последние два года в связи с падением цен на нефть экономика Венесуэлы серьезно пострадала: инфляция превышает 180%, в стране наблюдаются острая нехватка самых необходимых продуктов и высокая миграция образованных венесуэльцев.

После Чавеса Николас Мадуро возглавил Венесуэлу после смерти в 2013 г. Уго Чавеса, который четырежды побеждал на выборах и правил страной 14 лет. Его преемник Мадуро получил на президентских выборах 50,8% голосов.

Мадуро безуспешно пытается выиграть время, считает бывший венесуэльский дипломат Хосе Николас Рохас: «Единственная надежда правительства – цены на нефть, которые, как они рассчитывают, за эти два года вновь вырастут. Но вообще власти уже прошли точку невозврата, и с таким курсом страна будет только еще больше погружаться в нищету». После победы оппозиции Мадуро боится любых выборов – местных, региональных, референдума, – потому что знает, что оппозиция не только легко выиграет референдум, но и может получить большинство руководящих постов в регионах, а это станет уже неопровержимым доказательством его падения, уверен дипломат. При этом референдум был последней надеждой сменить власть легальным путем, полагает он: «У оппозиции не осталось никаких инструментов для легальной борьбы, теперь нам придется ждать следующих выборов или организовывать массовое протестное движение». Мадуро опирается на военных, при помощи которых к власти пришел его предшественник Уго Чавес, и Высший суд, который состоит преимущественно из родственников членов правительства, при этом поддержки у бедных, которые и были электоральной опорой Чавеса, Мадуро уже лишился, уверяет Рохас: «Военные сейчас взяли под свой полный контроль весь импорт и самые необходимые людям продукты. Расставаться с таким прибыльным бизнесом они, конечно, не намерены, а коррупция растет как на дрожжах. Только каждый десятый венесуэлец сейчас верит правительству – и то только благодаря их огромной пропагандистской машине». В основе сегодняшних проблем страны – необходимость пересмотреть социальный контракт в обществе и свою историю, убежден Рохас: «Чавес был так успешен, потому что пытался это сделать, правда, смотрел он не в будущее, а в XIX век и свою идеологию строил на романтике войны за независимость с Испанией и имидже смелых борцов. Но нам остро нужна современная модель, и теперь мы должны набраться храбрости и признать, что наша идеология – ложь и мы совершали ошибки. Однако именно это может стать отправной точкой для нашего будущего».

Венесуэла против Мадуро