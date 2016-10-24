Международная жизнь
Статья опубликована в № 4188 от 24.10.2016 под заголовком: В отставке отказано

Президенту Венесуэлы осталось надеяться только на нефтяное чудо

Николас Мадуро избегает выборов, потому что неизбежно их проиграет, уверена оппозиция
Венесуэльской оппозиции окончательно отказано в проведении референдума об отставке президента Николаса Мадуро
Венесуэльской оппозиции окончательно отказано в проведении референдума об отставке президента Николаса Мадуро
Denis Balibouse / Reuters

Избирательная комиссия Венесуэлы в пятницу отказала оппозиции в проведении референдума об отставке президента Николаса Мадуро, сославшись на то, что несколько тысяч подписей в петиции были подделаны. Ранее комиссия перенесла выборы губернаторов, которые должны были пройти в декабре, на следующий год, а правительство ограничило выезд из страны восьми оппозиционным лидерам. В мае Мадуро ввел в Венесуэле чрезвычайное положение сроком на два месяца, которое с тех пор продлевалось несколько раз. «Только диктаторы лишают своих же граждан их прав, игнорируют законодательство и держат в тюрьмах политических заключенных», – прокомментировал решения властей генеральный секретарь Организации американских государств Луис Альмагро.

Оппозиция получила на парламентских выборах в декабре 2015 г. подавляющее большинство в Национальной ассамблее, обещая отстранить Мадуро от власти. В начале мая оппозиционеры представили петицию за проведение референдума об отставке президента, под которой подписалось 1,85 млн венесуэльцев. Дата голосования имеет ключевое значение: по конституции Венесуэлы новые президентские выборы будут назначены, только если референдум удастся провести до 10 января 2017 г., т. е. за два года до окончания срока Мадуро, иначе в случае его отставки страну возглавит вице-президент. По данным Datanálisis, отставку Мадуро поддерживают около 90% венесуэльцев. В последние два года в связи с падением цен на нефть экономика Венесуэлы серьезно пострадала: инфляция превышает 180%, в стране наблюдаются острая нехватка самых необходимых продуктов и высокая миграция образованных венесуэльцев.

После Чавеса

Николас Мадуро возглавил Венесуэлу после смерти в 2013 г. Уго Чавеса, который четырежды побеждал на выборах и правил страной 14 лет. Его преемник Мадуро получил на президентских выборах 50,8% голосов.

Мадуро безуспешно пытается выиграть время, считает бывший венесуэльский дипломат Хосе Николас Рохас: «Единственная надежда правительства – цены на нефть, которые, как они рассчитывают, за эти два года вновь вырастут. Но вообще власти уже прошли точку невозврата, и с таким курсом страна будет только еще больше погружаться в нищету». После победы оппозиции Мадуро боится любых выборов – местных, региональных, референдума, – потому что знает, что оппозиция не только легко выиграет референдум, но и может получить большинство руководящих постов в регионах, а это станет уже неопровержимым доказательством его падения, уверен дипломат. При этом референдум был последней надеждой сменить власть легальным путем, полагает он: «У оппозиции не осталось никаких инструментов для легальной борьбы, теперь нам придется ждать следующих выборов или организовывать массовое протестное движение». Мадуро опирается на военных, при помощи которых к власти пришел его предшественник Уго Чавес, и Высший суд, который состоит преимущественно из родственников членов правительства, при этом поддержки у бедных, которые и были электоральной опорой Чавеса, Мадуро уже лишился, уверяет Рохас: «Военные сейчас взяли под свой полный контроль весь импорт и самые необходимые людям продукты. Расставаться с таким прибыльным бизнесом они, конечно, не намерены, а коррупция растет как на дрожжах. Только каждый десятый венесуэлец сейчас верит правительству – и то только благодаря их огромной пропагандистской машине». В основе сегодняшних проблем страны – необходимость пересмотреть социальный контракт в обществе и свою историю, убежден Рохас: «Чавес был так успешен, потому что пытался это сделать, правда, смотрел он не в будущее, а в XIX век и свою идеологию строил на романтике войны за независимость с Испанией и имидже смелых борцов. Но нам остро нужна современная модель, и теперь мы должны набраться храбрости и признать, что наша идеология – ложь и мы совершали ошибки. Однако именно это может стать отправной точкой для нашего будущего».

Венесуэла против Мадуро

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1 сентября на улицы столицы Венесуэлы вышли сотни тысяч человек (по оценкам оппозиции, до 1 млн, демонстрации прошли и в других городах, потому что власти блокировали въезды в Каракас). Жители страны, страдающие от нехватки продуктов, медикаментов, товаров первой необходимости, потребовали референдума об отставке президента Николаса Мадуро
Ariana Cubillos / AP
1 сентября на улицы столицы Венесуэлы вышли сотни тысяч человек (по оценкам оппозиции, до 1 млн, демонстрации прошли и в других городах, потому что власти блокировали въезды в Каракас). Жители страны, страдающие от нехватки продуктов, медикаментов, товаров первой необходимости, потребовали референдума об отставке президента Николаса Мадуро
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По оценке Ecoanalítica, ВВП в этом году сократится на 11%, а инфляция превысит 500%. «Я протестую, потому что мы не защищены, у нас нет еды, медицинской помощи, нет ничего, – сказал Financial Times 49-летний Делис Зурита, житель бедного района в центре Каракаса. – Каждое утро мне приходится вставать в 3 часа, чтобы встать в очередь за едой. Я на 100% поддерживаю отставку»
Fernando Llano / AP
По оценке Ecoanalítica, ВВП в этом году сократится на 11%, а инфляция превысит 500%. «Я протестую, потому что мы не защищены, у нас нет еды, медицинской помощи, нет ничего, – сказал Financial Times 49-летний Делис Зурита, житель бедного района в центре Каракаса. – Каждое утро мне приходится вставать в 3 часа, чтобы встать в очередь за едой. Я на 100% поддерживаю отставку»
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По данным Datanálisis, отставку Мадуро поддерживают восемь из десяти венесуэльцев. Оппозиция собрала необходимые для референдума подписи, но подконтрольная правительству избирательная комиссия медлит и хочет провести его после 10 января 2017 г. Если референдум пройдет раньше и Мадуро проиграет, состоятся новые выборы. Если после – страну до 2019 г. возглавит вице-президент
Manu Quintero / Bloomberg via Getty Images
По данным Datanálisis, отставку Мадуро поддерживают восемь из десяти венесуэльцев. Оппозиция собрала необходимые для референдума подписи, но подконтрольная правительству избирательная комиссия медлит и хочет провести его после 10 января 2017 г. Если референдум пройдет раньше и Мадуро проиграет, состоятся новые выборы. Если после – страну до 2019 г. возглавит вице-президент
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Отец Ленин Бастидас (на фото; родители назвали его в честь вождя большевиков) восемь дней шел из своего прихода до Каракаса, по пути призывая сограждан прийти на митинг. «Я видел лицо горя – детей, которые просят у меня: «Отец, дай нам поесть», больных, которые просят о молитве, потому что у них нет лекарств. Либо президент немедленно назначит дату для конституционного референдума, либо уйдет», – сказал отец Ленин The Wall Street Journal. Он намерен голодать перед зданием избирательной комиссии, пока она не объявит референдум
Wil Riera / Bloomberg via Getty Images
Отец Ленин Бастидас (на фото; родители назвали его в честь вождя большевиков) восемь дней шел из своего прихода до Каракаса, по пути призывая сограждан прийти на митинг. «Я видел лицо горя – детей, которые просят у меня: «Отец, дай нам поесть», больных, которые просят о молитве, потому что у них нет лекарств. Либо президент немедленно назначит дату для конституционного референдума, либо уйдет», – сказал отец Ленин The Wall Street Journal. Он намерен голодать перед зданием избирательной комиссии, пока она не объявит референдум
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Власти пытались помешать проведению митинга. Накануне были выданы ордера на арест ряда оппозиционных политиков, двое были арестованы по обвинению в транспортировке материалов для изготовления бомб. Про одного из них вице-президент Диосдадо Кабельо сказал по телевидению: «Этот господин долгие годы проходил подготовку в североамериканской империи. Он хотел приехать [в Каракас], чтобы пролить здесь кровь». Ряд иностранных журналистов, в частности телеканала «Аль-Джазира», были остановлены в аэропорту и депортированы
Carlos Garcia Rawlins / Reuters
Власти пытались помешать проведению митинга. Накануне были выданы ордера на арест ряда оппозиционных политиков, двое были арестованы по обвинению в транспортировке материалов для изготовления бомб. Про одного из них вице-президент Диосдадо Кабельо сказал по телевидению: «Этот господин долгие годы проходил подготовку в североамериканской империи. Он хотел приехать [в Каракас], чтобы пролить здесь кровь». Ряд иностранных журналистов, в частности телеканала «Аль-Джазира», были остановлены в аэропорту и депортированы
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Полиция перекрыла доступ в центр города, где власти организовали митинг в свою поддержку, в котором участвовали бюджетники и жители беднейших окраин; на него собралось около 30 000 человек, сообщает WSJ. Шествие оппозиции прошло в восточной части города, оно растянулось более чем на 15 км
Fernando Llano / AP
Полиция перекрыла доступ в центр города, где власти организовали митинг в свою поддержку, в котором участвовали бюджетники и жители беднейших окраин; на него собралось около 30 000 человек, сообщает WSJ. Шествие оппозиции прошло в восточной части города, оно растянулось более чем на 15 км
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Чтобы не допустить приезжающих в Каракас на митинг, полиция также перекрыла основные автомагистрали, ведущие в город, и тоннель, из-за чего образовались многокилометровые пробки. Также были закрыты четыре станции метро
Fernando Llano / AP
Чтобы не допустить приезжающих в Каракас на митинг, полиция также перекрыла основные автомагистрали, ведущие в город, и тоннель, из-за чего образовались многокилометровые пробки. Также были закрыты четыре станции метро
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«Я иду с железным кулаком, который мне вручил Уго Чавес, – заявил Мадуро на митинге своих сторонников (на фото он с женой Силией Флорес). – Не сомневайтесь: я готов сделать все, чтобы защитить отечество и суверенитет нашего народа». Участники проправительственной акции были в одеждах красного революционного цвета
Miraflores Palace
«Я иду с железным кулаком, который мне вручил Уго Чавес, – заявил Мадуро на митинге своих сторонников (на фото он с женой Силией Флорес). – Не сомневайтесь: я готов сделать все, чтобы защитить отечество и суверенитет нашего народа». Участники проправительственной акции были в одеждах красного революционного цвета
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Большинство участников шествия в поддержку референдума были в белом. Лидер оппозиции Энрике Каприлес, дважды баллотировавшийся в президенты, назвал его «крупнейшей мобилизацией в истории Венесуэлы»: «Венесуэльцы хотят определять свое будущее. Пусть весь мир видит, как Мадуро боится людей на улицах»
Marco Bello / Reuters
Большинство участников шествия в поддержку референдума были в белом. Лидер оппозиции Энрике Каприлес, дважды баллотировавшийся в президенты, назвал его «крупнейшей мобилизацией в истории Венесуэлы»: «Венесуэльцы хотят определять свое будущее. Пусть весь мир видит, как Мадуро боится людей на улицах»
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