Замминистра спорта Юрий Нагорных покидает пост

Заместитель министра спорта России Юрий Нагорных 20 октября был освобожден от занимаемой должности, сообщает ТАСС со ссылкой на кадровую службу правительства. Распоряжение об увольнении подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев.

«Нагорных Юрий Дмитриевич освобожден от занимаемой должности заместителя министра спорта Российской Федерации по его просьбе. Это распоряжение правительства России от 20 октября, которое подписано председателем Дмитрием Медведевым», – сообщили в Минспорте.

Напомним, в июле 2016 г. независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена представила доклад, в котором утверждалось, что в России действует система сокрытия положительных допинг-проб, поддерживаемая государством.

В WADA утверждают, что Минспорта России при поддержке ФСБ «руководило, контролировало и проводило манипуляции с результатами анализов спортсменов». За подменой допинг-проб стоял непосредственно замминистра Юрий Нагорных, заявили в WADA. Министр спорта Виталий Мутко, по данным агентства, знал о действующей допинговой системе.

После выхода доклада, 18 июля, Дмитрий Медведев подписал распоряжение о временном отстранении Нагорных от должности до завершения служебной проверки в связи с допинговым скандалом.

В среду 19 октября президент Владимир Путин поддержал предложение Медведева о создании в правительстве должности девятого вице-премьера, который будет курировать вопросы спорта, туризма и молодежной политики. Должность занял Виталий Мутко. По мнению премьер-министра, это решение позволит «оптимизировать управление» спортом в России.