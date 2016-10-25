Введение обязательной видеозаписи в судах откладывается

Введение видеозаписи судебных заседаний может быть отложено до 2020 г. Такую поправку Минюст предлагает внести в правительственный законопроект, уже принятый Госдумой в первом чтении, – он предусматривает введение обязательной видеофиксации заседаний по гражданским и уголовным делам, а также создание условий для хранения этих записей в течение 10 лет. Вступить в силу закон должен с 2018 г., после того как суды оснастят системами видеозаписи. Это обойдется в 1,9 млрд руб. единовременно и 840 млн руб. ежегодно, подсчитали в Белом доме. Проект поправки, которая предусматривает отсрочку нововведения, вынесен на обсуждение правительственной комиссии по законопроектной деятельности. Еще одна предлагаемая Минюстом новелла – запрет на видеозапись заседаний, которые будут проходить в закрытом режиме. Минюст не ответил на вопрос «Ведомостей» о том, чем вызвана необходимость таких изменений.

«Кировлес» еще раз В связи с решением ЕСПЧ президиум Верховного суда 16 ноября пересмотрит дело «Кировлеса», по которому оппозиционера Алексея Навального приговорили к четырем годам лишения свободы условно, сообщает сайт суда.

Законопроект о введении обязательной видеозаписи судебных заседаний был принят в первом чтении в марте этого года, однако вызвал большое количество нареканий со стороны депутатов и судей. В отзыве Верховного суда отмечалось, что в федеральной целевой программе (ФЦП) «Развитие судебной системы на 2013–2020 гг.» было запланировано оснащение к концу 2017 г. 10 600 залов судов системами аудиозаписи и только 1250 – системами видеопротоколирования. В таких условиях целесообразнее было бы обсуждать вопрос о сохранении аудиофиксации хода заседаний, отмечал Верховный суд. Кроме того, введение видеозаписи требует ответа на ряд процессуальных вопросов, настаивали там: открытым остается вопрос о статусе видеозаписи (является ли она частью протокола, должна ли быть непрерывной и может ли считаться доказательством наряду с письменным протоколом, каковы особенности видеозаписи в случае неявки лиц, участвующих в судебном заседании, или если оно объявлено открытым и т. д). В отзыве Счетной палаты подчеркивалось, что планируемая реализация проекта за счет ФЦП развития судебной системы подразумевает изменение приоритетов программы и «влечет риски недостижения ожидаемых конечных результатов ее реализации». Причиной переноса срока введения обязательной видеозаписи судебных процессов могла стать нехватка финансирования, говорит зампред комитета по законодательству Рафаэль Марданшин. Он напоминает, что кризис привел к секвестру бюджетных расходов, экономия могла затронуть и предполагаемые траты на оснащение судов оборудованием для видеозаписи, или просто его невозможно реализовать в установленный срок. Однако это не значит, что сама идея потеряла актуальность, подчеркивает депутат.

Вообще, достаточно было бы аудиофиксации хода судебного заседания – это можно сделать быстро и дешево, уверен адвокат Иван Павлов. Но в таком нововведении не заинтересованы прежде всего сами суды. Там привыкли подгонять протокол судебного заседания под приговор и не желают отказываться от такой возможности, поэтому будут придумывать разные поводы для отсрочки. «На самом деле во всех московских судах давно установлена вся необходимая техника, но я еще ни разу не получил согласия на аудио- или видеозапись судебного заседания», – говорит адвокат.