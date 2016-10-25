Китай продолжает закупку военных авиадвигателей в России

Между «Рособоронэкспортом» и китайской стороной недавно были заключены очередные контракты на поставку в Китай российских авиационных двигателей АЛ-31 и Д-30, сообщили «Ведомостям» человек, близкий к «Рособоронэкспорту», и менеджер одного из предприятий авиационной промышленности. Речь идет о трехлетних контрактах по поставке около сотни двигателей каждого типа, уточнил менеджер. Стоимость такого количества двигателей может составлять около $1 млрд, говорит заместитель директора Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко. Стоимость только одного двигателя типа АЛ-31 скорее всего уже превысила $5 млн за единицу, стоимость Д-30 вряд ли меньше, полагает Макиенко. Официальный представитель «Рособоронэкспорта» от комментариев отказался.

Двигатели типа Д-30 закупаются Китаем с 2010 г., в результате заключения нескольких контрактов, как ранее официально объявлял их производитель НПО «Сатурн», было поставлено в общей сложности 239 таких двигателей. Они закупались для оснащения китайского среднего бомбардировщика H-6K, который является современной модернизацией советского бомбардировщика Ту-16 разработки 1950-х гг. и остается единственным китайским авиационным носителем крылатых ракет большой дальности. Кроме того, этими же двигателями оснащаются китайские военно-транспортные самолеты Y-20, близкие по своим характеристикам к российским Ил-76 и разработанные с помощью украинского «Антонова».

Основа парка 273 самолета типа Су-27 и Су-30 было поставлено из России в Китай с 1992 г., из них 105 Су-27 были собраны в Китае по лицензии

Двигатели АЛ-31 нескольких модификаций также поставлялись в Китай с 1990-х гг. – сначала в составе истребителей Су-27 и Су-30, а с начала 2000-х гг. и для установки на китайский истребитель J-10 и китайские копии Су-27 и Су-30. При этом в Китае был разработан свой двигатель WS-10 для этих целей, активно ведется разработка и своего двигателя класса Д-30 для военно-транспортного самолета Y-20.

Продолжение закупок российских авиадвигателей для китайских военных самолетов может означать, что, несмотря на значительные усилия китайской промышленности, ей все еще не удается разработать их аналоги той же степени надежности, говорит эксперт Института Дальнего Востока РАН Василий Кашин. По его оценке, двигатели типа АЛ-31 могут использоваться как для замены двигателей на остающихся в составе военно-воздушных сил Народно-освободительной армии Китая российских истребителях, так и для оснащения машин собственного производства. Можно предположить, продолжает эксперт, что более надежные и обладающие большим ресурсом российские двигатели лучше подойдут для несения службы и тренировок в мирное время. Что касается закупок двигателей Д-30, то очевидно, что общее производство H-6К и Y-20 составит не менее 100 единиц для каждой машины и пока они рассчитаны под российские двигатели. По мнению Кашина, новые закупки также могут означать, что в Китае не удовлетворены качеством своих двигателей для истребителей четвертого поколения, а значит, сохраняется возможность сотрудничества с Россией и в области двигателей для истребителей пятого поколения. Уже известно, что новейший китайский истребитель J-20 испытывался не только с китайскими двигателями, но и с одной из модификаций АЛ-31, заключает эксперт.