Кредиты и филармония – из-за чего посадили Никиту Белых

Никита Белых «загнал его в угол» своими «требованиями о кредитах» и «напоминаниями о залогах», рассказал агентству Reuters бизнесмен Юрий Зюдхаймер, объясняя, почему он помог ФСБ взять кировского губернатора с поличным при получении денег.

24 июня 2016 г. губернатор Кировской области Никита Белых был арестован при получении 150 000 евро от Зюдхаймера. По версии обвинения, всего губернатору было передано 400 000 евро «за совершение действий в пользу взяткодателя и контролируемых им компаний». Зюдхаймер владеет в Кировской области Нововятским лыжным комбинатом (НЛК), который получил в 2013 г. в счет долга от Альберта Ларицкого. Сам Ларицкий уже больше года является подозреваемым по делу о мошенничестве при закупке оборудования для модернизации НЛК и находится под арестом.

Зюдхаймер в разговоре с Reuters утверждал, что ничего не знал об обязательствах НЛК и «удивился требованиям Белых вернуть кредиты». Бизнесмен упомянул, что они были обеспечены региональным имуществом – пристройкой к филармонии и детским садом. Вдобавок, утверждает он, губернатор требовал деньги «на выборы» в 2014 г. и потом. По его словам, когда Белых вновь попросил 150 000 евро, Зюдхаймер и пошел в ФСБ. «У меня не было выбора, - сказал он Reuters. - Я понял, что этот беспредел никогда не кончится».

Подтвердить слова Зюдхаймера о кредитах и залогах через адвокатов Белых «Ведомостям» пока не удалось. Но «Ведомости» выяснили, какое отношение сам губернатор Кировской области имел к этим сделкам и почему он мог требовать от владельца комбината возврата кредитов.

В 2007 г., когда губернатором региона был еще Николай Шаклеин, законом «О регулировании инвестиционной деятельности в Кировской области» введен такой способ поддержки инвестиций, как «Патронажный сертификат губернатора». Инвестиционные проекты, имевшие такой сертификат, получали статус приоритетных и доступ к разным формам государственной поддержки. Среди них есть и возможность использования имущества областного залогового фонда для получения банковских кредитов. Ларицкий осенью 2010 г. добился патронажного сертификата для миллиардного проекта «Модернизация действующего производства ОАО "НЛК"». Этот сертификат гендиректору комбината вручил лично губернатор Никита Белых. «Проект, на мой взгляд перспективный. НЛК обратился к нам с ним еще весной. Мы в правительстве долго изучали его и единогласно номинировали на вручение "Патронажного сертификата". Область заинтересована в освоении новых технологий производства...» – такие слова губернатора приводит издание «Афиша. Город Киров».

По данным Контрольно-счетной палаты Кировской области, в 2011-2015 гг. залоговым фондом Кировской области пользовались лишь три заемщика: государственное предприятие «Управление по обеспечению топливом» и два частных инвестора – ОАО «Кирово-Чепецкий кирпичный завод» и ОАО «Нововятский лыжный комбинат». Госпредприятие полностью погасило долги перед банком, сейчас остаются только два действующих договора. Первый – с Кирово-Чепецким кирпичным заводом, по которому в Промсвязьбанке по кредиту на 673 млн руб. заложено 26% акций самого завода, принадлежащих области. Залогом по кредиту Сбербанка, выданному НЛК на 250 млн руб. (погашение до 27 июня 2018 г.), стали пять объектов областного имущества, в том числе помещение Кировской филармонии, здание детского лагеря и два административных строения.

Представитель Сбербанка подтвердил «Ведомостям», что в 2011 г. НЛК был предоставлен кредит на 250 млн руб. для финансирования проекта «Организация производства OSB-плиты». Обеспечением по займу стало принадлежавшее НЛК оборудование и производственная недвижимость с земельными участками под ней в Кирове. Кроме того, департамент государственной собственности Кировской области передал в залог Сбербанку здание Академии народного хозяйства при президенте России, здание БТИ, офис «Леснефтетранса», городской филармонии, а также детского санаторно-оздоровительного лагеря в поселке Митино Кировской области.

Представитель Сбербанка добавляет, что в 2013 г. НЛК допустил просрочку исполнения своих обязательств и в январе 2014 г. Сбербанк «вышел из отношений с НЛК». Другие подробности он не сообщил.

По словам источника в кредитном учреждении, Сбербанк продал долг. Имени покупателя он не назвал.

Контрольно-счетная палата Кировской области провела проверку использования средств залогового фонда и выявила, что в течении 2015 г. НЛК не платил по кредитному договору из-за неудовлетворительного финансового состояния. Предприятие находится в тяжелом положении — в октябре 2015 г. выдан исполнительный лист на взыскание 349 млн руб. при отрицательной стоимости чистых активов на 31 декабря 2015 г. в 1,3 млрд руб.

Представитель министерства экономического развития Кировской области рассказал «Ведомостям», что новые патронажные сертификаты не выдаются уже три года из-за отсутствия денег в бюджете региона.