Национальная гвардия обзавелась подразделениями на местах

Совместный с МВД приказ о переводе личного состава из МВД в Федеральную службу войск национальной гвардии (Росгвардию) практически выполнен, заявил во вторник замначальника главного штаба нацгвардии генерал-лейтенант Владимир Подрезов. Это произошло на селекторном совещании, которое провел с командованием различных управлений Росгвардии первый замдиректора службы генерал-полковник Сергей Меликов, сообщила пресс-служба ведомства. Он также представил командованию назначенного указом президента 19 октября нового заместителя директора службы – генерал-лейтенанта полиции Сергея Лебедева. Генерал Подрезов также отметил, что все образованные территориальные органы Росгвардии «прошли государственную регистрацию, получили статус юридического лица, соответствующие печати для ведения полноценной служебной и финансово-хозяйственной деятельности».

Работа кипит Как было объявлено на селекторном совещании, за прошлую неделю сотрудники нацгвардии вместе с МВД задержали около 23 000 человек за административные правонарушения и 210 человек – по подозрению в совершении преступлений.

Как сообщил «Ведомостям» сотрудник МВД, штаты главных управлений Росгвардии по субъектам Федерации уже утверждены некоторое время назад и активно заполняются. В целом они примерно соответствуют штатам региональных управлений МВД. Предельное звание для начальника главного управления нацгвардии по региону – генерал-лейтенант полиции, а численность всего управления – около 150 человек, хотя она может меняться в зависимости от размеров региона. Практически все эти люди перешли в нацгвардию из МВД, поэтому общая штатная численность силовых структур после создания территориальных органов новой федеральной службы не возросла, говорит собеседник «Ведомостей». В отличие от управлений МВД в управлениях нацгвардии нет оперативных служб – ее управление состоит из штаба, административно-хозяйственных, тыловых и кадровых служб, а также центра лицензионно-разрешительной работы (ЦЛРР), куда вошли бывшие сотрудники служб МВД, ответственных за контроль над оружием и охранным бизнесом. ЦЛРР будет оказывать соответствующие услуги гражданам и охранным предприятиям. Кроме того, начальнику главного управления нацгвардии в регионе подчиняются местное управление вневедомственной охраны, имеющее статус казенного учреждения, СОБР, ОМОН и авиаотряд (там, где он имеется). Их штатная численность находится за пределами численности главного управления. При этом подавляющая часть персонала главка – сотрудники полиции и гражданский персонал; военнослужащих единицы.

Кроме того, в составе ЦЛРР существует малочисленный (несколько человек) отдел по контролю за обеспечением безопасности объектов топливно-энергетического комплекса. 20 октября на официальном портале правовой информации было опубликовано утвержденное правительством положение, которое регламентирует проверки, проводимые этими отделами. По словам сотрудника МВД, история этого отдела началась с принятия в 2011 г. закона о безопасности объектов ТЭКа, после чего была проведена паспортизация и классификация по трем степеням опасности (высокая, средняя и низкая) более 60 000 таких объектов – от НПЗ до электростанций и газовых сетей. В 2015 г., когда эта работа была почти завершена, проведение проверок возложили на вневедомственную охрану МВД, ее сотрудники и перешли во вновь созданные отделы нацгвардии. Проверяют они главным образом технические средства безопасности, поясняет собеседник.