Переговоры подмосковного судьи с полицейскими дошли до ЕСПЧ

Подмосковный блогер и активист Ян Котелевский, который при задержании не выключил диктофон и записал разговоры полицейских с судьей, признавшейся, что «сочиняет» дело, пожаловался на свой арест в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Об этом сообщил адвокат «Агоры» Дамир Гайнутдинов, представляющий Котелевского в ЕСПЧ. Тот утверждает, что целью его привлечения к административной ответственности за неповиновение сотруднику отдела полиции было воспрепятствование свободе слова (Котелевский проводил расследование о захвате общественной земли), а суд над ним не был справедливым. Материалы дела фальсифицированы (приказ о запрете фото- и видеосъемки на территории отдела полиции, на который ссылаются полицейские, никто не смог найти), а процесс проходил с грубыми нарушениями, утверждает заявитель. В качестве одного из доказательств блогер приводит расшифровку разговоров полицейских и выносившей решение по его делу судьи Раменского городского суда Ольги Голышевой – запись была сделана на включенный смартфон, изъятый у Котелевского и находившийся вместе с материалами дела. Запись была опубликована на YouTube и позволяет услышать, как судья по телефону обсуждает с неизвестным (предположительно с начальником отдела полиции) дело заявителя и жалуется, что доказательств вины в деле нет, материалы оформлены плохо, однако она пытается «сочинить» постановление и назначить наказание в виде ареста.

Котелевский обнаружил эту запись уже после того, как было принято решение суда о его аресте, а Мособлсуд отклонил его апелляционную жалобу, говорит Гайнутдинов. Однако история получила широкую огласку (пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил «Российской газете», что в Кремле, «безусловно, обратили внимание на эти сообщения»). Также было подано заявление о преступлении в СКР, ведь все признаки сговора между судьей и сотрудниками полиции налицо, считает адвокат. Это было сделано еще летом, но до сих пор никакого ответа его подзащитный не получил, говорит он, известно лишь, что материалы передали для проверки в Управление СКР по Московской области.

Представитель подмосковного уп­равления СКР говорит, что процессуальное решение по заявлению Котелевского еще не принято: следователь проводит дополнительную проверку. Опрошены судья и сотрудники суда, полицейские, приставы, но требуется еще ряд дополнительных проверочных мероприятий. По данным сайта Раменского городского суда, Голышева по-прежнему там работает. Представитель суда говорит, что областной суд проводил проверку, однако о результатах ему не известно.