Политика НАТО по отношению к России меняться не будет

Встреча министров обороны НАТО, которая пройдет в Брюсселе 26–27 октября, не станет поворотным моментом, она призвана в первую очередь стать этапом в воплощении решений варшавского саммита, сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на брифинге во вторник. Июльский саммит одобрил решение о размещении сил быстрого развертывания (четыре батальона по 1000 человек) в Польше и странах Балтии. «Это самое большое укрепление блока с момента окончания холодной войны: мы открыли восемь новых штабов НАТО в Восточной Европе, силы быстрого реагирования были увеличены втрое, а военные расходы стран – членов организации впервые за много лет возросли, а в этом году вырастут еще больше», – заявил Столтенберг.

Организация движется в направлении, заданном два года назад, поясняет чиновник НАТО: «Точкой отсчета стал саммит в Уэльсе, когда Россия отобрала Крым и начала угрожать суверенитету своих соседей. Тогда же нами был принят план по обеспечению боеготовности, который предполагал быструю переброску сил НАТО в случае необходимости. Но скоро мы поняли, что его воплощение затруднительно и очень затратно. К саммиту в Варшаве мы подготовили ряд мер, который давал бы нам больше, чем просто сидящих на рюкзаках в ожидании переброски солдат. Мы также должны были возродить планирование наших совместных действий на будущее, чего у нас не было с момента окончания холодной войны». Никаких новых решений или идей к следующему саммиту НАТО в организации пока не рассматривается, но для изменений к лучшему в отношениях с Москвой чиновник никаких оснований также не видит: «Крым не вернули, ситуация на востоке Украины в тупике, бомбардировки в Сирии вызывают у нас очень большие вопросы, а мы внимательно за всем этим следим. Россия за последние годы раз за разом выкидывала в мусорное ведро один международный договор или принцип за другим. Мы по-прежнему открыты диалогу, даже в нынешней ситуации минимум, о чем мы действительно можем договориться с Москвой, – снижение рисков в воздушном пространстве, однако порой складывается ощущение, что диалог начнется только с уходом Путина».

Йенс Столтенберг Генеральный секретарь НАТО Мы исходим из того, что в долгосрочной перспективе правда возобладает. Нельзя отвечать пропагандой на пропаганду. Лучшим ответом являются факты, правда и открытые демократические дискуссии.

Батальоны в Восточной Европе будут развернуты к июню, сам процесс начнется в январе, на этой встрече Польша и страны Балтии должны будут оповестить, как проходит подготовительный период. Это подтвердил постпред США при НАТО Дуглас Лют на брифинге во вторник: «Президенты принимают решение, министры воплощают, а принимать решение всегда легче, чем исполнять. Воплощение в жизнь решений саммита в Варшаве займет как минимум один год». Уже есть много вопросов, прежде всего обеспокоенность вызывает состояние инфраструктуры в Восточной Европе, но и в самом НАТО есть болевые точки, признает чиновник НАТО: «Реагировать так уж быстро мы не можем, ведь у нас многонациональная организация. На разворачивание операции в Косове у нас ушло 4,5 месяца, в Ливии – три, и это было еще быстро для нашего формата. В ситуации новых вызовов безопасности у нас такой роскоши больше не будет». Ближайший год будет нелегким для членов НАТО, отметил Лют: «Год будет очень загруженным в плане политических событий: в этом году же произошел Brexit, грядут выборы в США и очень важный референдум по изменению конституции Италии, а в следующем году нас ожидают выборы в Голландии, Франции и Германии. И все это на фоне сложнейших вызовов: обострение отношений с Россией, борьба с ИГ (запрещено в России. – «Ведомости»), миграция из Африки и с Ближнего Востока».

Брюссель