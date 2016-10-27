За нарушения в агитации всегда отвечает кандидат, решил Конституционный суд

Кандидат в депутаты несет ответственность за нарушения, допущенные при распространении его агитации, даже если он не принимал в ней участия, решил Конституционный суд. Он не нашел оснований для проверки положений ст. 5.12 Кодекса об административных правонарушениях, предусматривающих ответственность за изготовление и распространение агитматериалов с нарушением требований избирательного законодательства. С жалобой в Конституционный суд обратился Максим Кац, которого в ходе кампании по выборам в Мосгордуму в 2014 г. оштрафовали на 500 руб. за размещение печатной агитации на рекламных конструкциях без разрешения их владельцев. Кац доказывал, что он не может отвечать за действия других людей, разместивших агитплакаты с нарушением закона.

К административной ответственности лицо можно привлекать только за те административные правонарушения, в отношении которых установлена его вина, согласился Конституционный суд, но вопросы установления такой вины не входят в его компетенцию. В целом же из положений избирательного законодательства вытекает, что на кандидате лежит обязанность обеспечить соблюдение установленных законом требований при проведении своей предвыборной агитации. «В сфере его контроля во всяком случае находится размещение печатных агитационных материалов, для размещения которых требуется заключение договоров с собственниками или владельцами подходящих для этого объектов, и он должен принимать все разумные меры, чтобы соответствующие условия размещения не были нарушены», – говорится в определении суда.

Опоздали Конституционный суд отверг запрос депутатов Госдумы от КПРФ о законности введения в Москве торгового сбора. На момент решения вопроса о принятии запроса к рассмотрению большинство подписавших его депутатов уже утратили свой статус и подписей под запросом стало меньше требуемого, указал суд.

Кац называет решение Конституционного суда странным. «Я всегда считал, что нарушением является не изготовление агитации, а сам акт ее размещения в неположенном месте. Сейчас будут президентские выборы, и я бы с удовольствием посмотрел, как будут штрафовать Путина за то, что его листовку неправильно расклеили где-нибудь в Магнитогорске», – говорит он. Кац напоминает, что независимым кандидатам вообще очень трудно арендовать какие-то рекламные поверхности – им просто никто не продает ни билборды, ни баннеры, ни доски у подъездов. Поэтому они очень часто раздают листовки сторонникам, которые проводят агитацию по месту жительства, – в таких условиях проконтролировать чистоту расклейки практически невозможно.

Предвыборная агитация якобы в пользу кого-то из кандидатов довольно часто используется его оппонентами, говорит руководитель юридической службы КПРФ Вадим Соловьев. Он вспоминает, что во время выборов в Законодательное собрание Тверской области призывы голосовать за кандидата от КПРФ рисовали красной краской на дверях новостроек. Доказательством того, что именно кандидат виновен в нарушении, должно быть его письменное распоряжение о размещении рекламы, в противном случае любой участник кампании легко может стать жертвой провокации, предупреждает Соловьев.