НАТО разворачивает в Турции самолеты-радары системы AWACS

Специалисты НАТО начали отслеживать перемещения российских ВКС в Сирии с турецкой базы с помощью самолетов AWACS. Об этом было объявлено на начавшейся в среду встрече министров обороны альянса в Брюсселе. 16 самолетов Е-3 с комплексом дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) с 1980-х гг. принадлежат блоку в целом, а не отдельным его членам, и имеют сменные экипажи. В начале 2016 г. AWACS были развернуты на базе в провинции Конья в турецкой Анатолии по просьбе правительства Турции для повышения боеспособности ее воздушных сил. Все члены НАТО входят в коалицию по борьбе с ИГИЛ (запрещено в России), однако участие НАТО в операции ограничивается AWACS и подготовкой иракских военных. AWACS будут летать только над территорией Турции (член НАТО) и в международном воздушном пространстве, главным образом в восточной части Средиземного моря, однако установленные на самолетах радары при полете на высоте 10 км могут проводить разведку на площади 320 000 кв. км, объекты на низкой высоте могут быть выявлены на дистанции 400 км, на средней высоте – 520 км. Первый вылет был совершен 20 октября.

Игорь Конашенков Представитель минобороны России Никаких запросов от Мин­обо­роны в адрес испанских властей о заходе авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» для проведения дозаправки в порту Сеута не направлялось.

AWACS способны проводить разведку на сотни километров за пределами Турции, не пересекая границу, и смогут обнаруживать объекты на территории Ирака и Сирии, не скрывает заместитель командующего по раннему предупреждению и управлению в воздухе НАТО Пэдди Тикл: «Я не отрицаю, что AWACS будут следить за российскими ВКС в Сирии и авиацией Башара Асада с территории Турции, с такой дальностью радары могут просвечивать территории и Сирии, и Ирака. Но это не единственная наша цель». Решение о размещении AWACS не связано с размещением Россией комплекса С-300 на базе в Тартусе или продвижением к Сирии российского авианосца «Адмирал Кузнецов», утверждает чиновник НАТО: «Решение было принято на саммите в Варшаве в июле, об этом просили США еще прошлой зимой, а значит, задолго до «Кузнецова» или размещения С-300. Члены НАТО будут постоянно отслеживать информацию, полученную от AWACS, даты окончания операции пока нет, детали операции засекречены».

У Турции имеются и свои, причем более новые самолеты ДРЛО, а кроме того, за Сирией и Ираком давно наблюдают многочисленные разведывательные самолеты и другие средства США, поэтому с военной точки зрения эта акция НАТО ничего не значит, говорит человек, близкий к руководству российского Минобороны. По его словам, весь смысл этой акции – в подчеркивании атлантической солидарности, это жест того же рода, что и посылка в состав воздушных сил возглавляемой США коалиции по несколько ударных или разведывательных самолетов со стороны Германии или Бельгии. Почти 100% технической разведывательной информации обеспечивают для коалиции США, они наносят подавляющее количество авиаударов, на этом фоне заметен только вклад Великобритании и Франции. Российские ВКС, хотя и располагают самолетами аналогичного назначения, не развертывают их в Сирии постоянно, однако несколько раз посылали новейший самолет комплексной разведки Ту-214Р, для контроля воздушной обстановки им хватает радаров ПВО и других средств, заключает собеседник «Ведомостей».