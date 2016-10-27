Россия и США должны согласовать правила холодной войны – эксперты «Валдая»

Российские и зарубежные эксперты выразили серьезную обеспокоенность тем, что две ядерные сверхдержавы могут ненароком дойти до «горячего» конфликта

Отношения России и США де факто возвращаются к состоянию холодной войны, поэтому лучшее, на что можно рационально рассчитывать в перспективе пяти лет, - это установить правила, которые помогут избежать неконтролируемой эскалации. В этом мнении сошлись эксперты клуба «Валдай» во время закрытой сессии по внешнеполитическим вопросам в Сочи, пишет агентство Bloomberg.

Российские и зарубежные эксперты выразили серьезную обеспокоенность тем, что две ядерные сверхдержавы могут ненароком дойти до «горячего» конфликта. Похоже, что у участников форума нет даже идей, с чего начинать разрядку, замечает агентство.

Высокопоставленный российский чиновник на условиях анонимности рассказал клубу о заседании правительства, на котором президент Владимир Путин упомянул о крайне рискованном инциденте, когда российские военные самолеты пролетали рядом с кораблем ВМС США в Черном море. Когда некоторые из участников заседания позволили себе выразить удовлетворение, высказавшись в духе «так им и надо», Путин прервал их вопросом: «Вы с ума сошли?» (цитата по Bloomberg).

Вероятно, речь об облетах российским бомбардировщиком Су-24 эсминца ВМС США Donald Cook в западной части Черного моря в апреле. Тогда Пентагон назвал эти действия непрофессиональными и небезопасными. В мае в похожем сюжете фигурировали еще один Су-24 и корабль УРО ВМС США USS Ross, однако российский бомбардировщик демонстративно не нес оружия.

История была рассказана в ответ на вопрос, почему российские государственные СМИ в последние недели муссируют тему войны. По оценке Bloomberg, она иллюстрирует трудности понимания того, как в реальности думает Кремль. Впрочем, она остается в русле известных рассказов сторонников Путина о том, что тот проводит еще относительно умеренную политику. Чиновник пытался сказать, что Путин не радикал и что президент сдерживает кремлевских «ястребов», считает глава Совета по внешней и оборонной политике Федор Лукьянов. Для участников беседы в клубе история показалась примером того, что угроза новой войны, немыслимая еще несколько лет назад, снова в повестке дня, добавляет Bloomberg.

Политолог, почетный председатель совета по внешней и оборонной политике, декан факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Сергей Караганов сравнивает нынешнюю ситуацию с 1960-ми, когда мир был на грани войны. По его мнению, к войне могут привести мелкие ошибки.

Почетный профессор политологии Колумбийского университета Нью-Йорка Роберт Легволд согласен, что ситуация похожа на начало холодной войны, 50-е и 60-е с кризисами вокруг Берлина, Кореи и Кубы, он считает, что это подобно «лунатизму» и крайне опасно. От того периода нынешнее обострение отличается тем, что сейчас обе стороны расширили ядерные запасы, которые пополнены более совершенным оружием.

В четверг, 27 октября, Путин примет участие в итоговой пленарной сессии XIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай». Тема форума в этом году: «Будущее начинается сегодня: контуры завтрашнего мира».