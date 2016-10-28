Москва готовится к сильному снегопаду

Коммунальные службы Москвы готовятся к сильному снегопаду. В выходные может выпасть до 30% месячной нормы осадков, информирует Росгидромет. Погода начнет портиться к вечеру пятницы, ожидаются сильный ветер и снег, понижение атмосферного давления.

«За двое суток может выпасть до 18 мм осадков, что составляет треть месячной нормы осадков», - заявили ТАСС в метеослужбе.

В московском комплексе городского хозяйства отметили, что «коммунальные службы столицы из-за неблагоприятных прогнозов погоды переведены в повышенную готовность».

Особое внимание будет уделено затяжным спускам и подъемам, низинам, мостам, эстакадам, участкам дорог, находящимся возле водоемов, тоннелям, остановкам общественного транспорта. Ситуация также будет усиленно контролироваться около станций метро, подземных и надземных переходов, пешеходных зон, на объектах социальной инфраструктуры.

В Подмосковье из-за ухудшений погодных условий на федеральных трассах поставили пункты обогрева для водителей. Как уточнили в Центральном региональном центре МЧС, пункты необходимы для оказания своевременной помощи тем, кто попал в сложную ситуацию из-за непогоды. Каждый мобильный пункт - это теплая палатка или вместительный автобус. «Каждый, кто оказался в пути, может получить необходимую помощь, выпить горячего чая и согреться», - заявили в МЧС.

В Гидрометеобюро Москвы и области «Интерфаксу» заявили, что снегопад предположительно начнется в ночь на субботу. На сайте бюро сообщается, что в выходные в Москве и области будет облачно, на дорогах появится местами гололедица, днем будет идти мокрый снег. Атмосферное давление может опускаться днем до 739 мм рт. ст.

По данным центра погоды «Фобос», в субботу в центр России прийдет мощный североатлантический циклон «Флорентина». Он принесет плотные облачные поля, снегопады, порывистый ветер. Снегопады в европейской части России продолжатся, но зима пока наступит не для всех. В четверг «Флорентина» вызвала шторм у берегов Норвегии. В Норвегии и на востоке Шотландии ветер достигал до 44 м/с. Ураган бушевал и на юго-западе Англии. Как уточнили в «Фобосе», «интенсивные осадки, преимущественно в виде дождей, ожидаются в Ленинградской и Псковской областях, за сутки может выпасть более 20 мм. Это около трети месячной нормы».

По мере продвижения циклона вглубь России воздушные массы начнут остывать, и осадки будут переходить в снег.

Первым «Флорентину» встретит Санкт-Петербург. «Сегодня и завтра в Санкт-Петербурге проливные дожди, в пятницу очень ветрено, что не помешает столбикам термометров подняться до +6°. В выходные город окажется в тылу циклона, и сюда станет прорываться арктический холод. Дожди будут переходить в мокрый снег, а температура понизится до + 1…+3°», - отметили в «Фобосе».

В Москве в пятницу сохранится пасмурная погода, осадки ожидаются в ночь на субботу. «Флорентина» доберется до Москвы в выходные. В субботу-воскресенье днем около 0°. «Обычно такая зимняя, прохладная погода приходит в столицу не ранее 10 ноября», - добавили в центре.