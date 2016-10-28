Пентагон заявил об опасном сближении самолетов России и США над Сирией

Командующий ВВС в Центральном командовании Вооруженных сил США Джеффри Хэрриджин, курирующий воздушные операции в ближневосточном регионе, сообщил, что 17 октября в небе над Сирией произошло опасное сближение самолетов России и США.

По утверждению Хэрриджина, слова которого приводит AFP, российский самолет сопровождал крупное разведывательное воздушное судно и совершил маневр недалеко от самолета США. Он добавил, что оба самолета выполняли полет с выключенными огнями и прошли на расстоянии полумили (около 800 м) друг от друга.

Как отмечает CNN, пилот воздушного судна США попытался связаться с российским самолетом по каналам экстренной связи, однако на его вызов не ответили. 18 октября представители Пентагона разговаривали с коллегами из России по поводу инцидента. В российском Минобороны, по их словам, заявили, что пилот российского истребителя не заметил опасного сближения.

Хэрриджин подчеркнул, что риск таких инцидентов стал велик в последнее время из-за увеличения присутствия американских ВВС на северо-западе Сирии. Там, в частности, проходит операция по освобождению от боевиков «Исламского государства» (ИГ, запрещено в России) города Ракка.

CNN указывает на то, что в условиях эскалации в отношениях между Москвой и Вашингтоном опасные сближения самолетов в Сирии могут еще больше повлиять на усиление напряженности.

В российском Минобороны пока никак не прокомментировали ситуацию.

Тем временем официальный представитель штаба коалиции по борьбе с группировкой ИГ Джон Дорриан уже заявил, что сближение самолетов произошло незлонамеренно. Он утверждает, что истребители установили связь друг с другом после инцидента, а на следующий день стороны обсудили по установленным каналам инцидент (цитата по «РИА Новости»).

«Я не думаю, что это воспринимается как опасность. Мы не считаем, что Россия сделала это со злым умыслом», - заключил Дорриан.

В октябре 2015 г. Россия и США подписали меморандум о взаимопонимании, который создан для минимизации риска возникновения инцидентов между самолетами двух стран в небе над Сирией.