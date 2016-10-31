Конфликт с Западом из-за Сирии может перерасти в мировую войну, считают россияне

Почти половина россиян (48%) опасается, что обострение отношений России с Западом из-за Сирии может перерасти в третью мировую войну, следует из опроса «Левада-центра» (см. график). Число тех, кто положительно относится к нанесению ВКС России авиаударов в Сирии, за год снизилось лишь на 3% – до 52%. При этом вдвое (с 16 до 32%) выросло количество респондентов, считающих, что эти бомбардировки ухудшили отношение к России на международной арене, а об улучшении отношений говорит лишь 21% (против 40% в ноябре 2015 г.). Тем не менее 49% опрошенных полагают, что России следует продолжать вмешиваться в сирийские события.

Развитие событий вокруг Сирии отражается в общественном сознании как нарастание напряженности и повышение рисков военного столкновения, поясняет замдиректора «Левада-центра» Алексей Гражданкин, а «любое столкновение между силами России и НАТО воспринимается как риск разворачивания глобальной войны». Если раньше было ощущение, что активное присутствие в Сирии может повысить уважение к России на Западе и тем самым помочь снять проблемы, возникшие на фоне кризиса в Донбассе и Крыму, то сейчас таких надежд нет, говорит социолог: «Развитие событий в Сирии воспринимается как повышение рисков, но большинство населения считает, что нужно продолжать свою линию, несмотря на реакцию Запада. Так выражается в том числе патриотический подъем – и это характерно не только для России, при любом нарастании противостояния общественное мнение начинает склоняться к ура-патриотическим настроениям». Природа конфликта в Сирии уже не принципиальна, важнее запрос на сильную власть и то, что она не пойдет на компромиссы, а страх возможного военного конфликта не пересиливает желания, чтобы Россия отстаивала свою позицию, добавляет Гражданкин, и «такие настроения поддерживаются постоянными новостями из Сирии».

Запрос россиян к власти стал двойственным: с одной стороны, не следует уступать, с другой – «надо договариваться, поскольку страшновато», считает политолог Алексей Макаркин: «Все это соединяется у россиян в конкретной формуле – договариваться на наших условиях. Таким образом мы избегаем войны и укрепляем позиции в мире». При этом россиянам уже не так важно, чтобы страну уважали на Западе, важнее, чтобы ее боялись, добавляет эксперт: «К тому же есть некая усталость от внешнеполитической темы – она перестала быть однозначной, как в 2014 г., когда мы «спасали своих». В Сирии был другой аргумент – мы хотели вести себя как великая держава. Но он все равно не воспринимается так близко, как аргумент с Украиной».