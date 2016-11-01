Жильцы не станут платить за строительство пандусов в их домах

Госдума откладывает принятие законопроекта об оплате строительства пандусов для инвалидов у жилых домов за счет средств капремонта из-за разногласий внутри думской фракции единороссов. Законопроект Александра Сидякина и Мартина Шаккума (оба – «Единая Россия») еще в июне был одобрен правительством. В понедельник профильный комитет по ЖКХ должен был рекомендовать его к принятию в первом чтении 9 ноября, но он был снят с повестки.

Поправки Сидякина и Шаккума в Жилищный кодекс вносят установку пандусов в перечень работ, включаемых в капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, и тем самым возлагают оплату этих работ на собственников жилья. С законопроектом внутри фракции «Единой России» оказалась не согласна новый зампред Госдумы Ирина Яровая, считающая, что жители негативно воспримут обязанность оплачивать пандусы для инвалидов из своего кармана, говорит собеседник в аппарате Госдумы. В том виде, в котором он есть сейчас, законопроект не будет принят и положение о пандусах, скорее всего, исключат, сообщил «Ведомостям» зампред комитета по ЖКХ Сидякин. «Дискуссия есть дискуссия – это всегда хорошо. Были замечания экспертов, пока решения комитета нет», – говорит он. Капремонт делается за счет жильцов, а проблемы инвалидов должны решаться за счет финансирования из федерального бюджета, уверена депутат от «Справедливой России» и руководитель комитета по ЖКХ Галина Хованская. Принятие законопроекта пришлось отложить, потому что идет дискуссия между Яровой и исполнителями-депутатами, предложившими эту норму, объяснила она. «Я тоже считаю, что дополнительно нагружать собственников без их согласия не стоит», – отметила Хованская.

Вопрос, надо устанавливать пандусы или нет, не стоит, они должны стать так же обязательны в жилых домах, как средства пожаротушения, говорит председатель организации «Сильные активные молодые инвалиды» Алексей Слепцов. «Дискуссия идет, потому что они просто не могут решить, на кого это свалить и кто будет делать», – отмечает он. По его словам, установка пандусов – не самое дорогое и это не то, на чем можно много сэкономить. «Понятно, что некоторые депутаты хотят сэкономить и не устанавливать пандусы за счет средств федерального бюджета», – говорит эксперт по ЖКХ Игорь Кокин. Но постановление правительства гласит, что это должно оплачиваться из региональных бюджетов и доступную среду должно обеспечивать государство, а не собственники, отмечает он. «Установка пандуса – это не ремонт, а реконструкция и из средств капитального ремонта просто не может оплачиваться», – уверен эксперт.