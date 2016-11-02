Ильдар Дадин заявил о пытках в карельской колонии

Ильдар Дадин, первый осужденный по статье УК о неоднократном нарушении порядка проведения митингов, сообщил о применении к нему пыток в колонии в карельской Сегеже. В письме, записанном адвокатом Алексеем Липцером со слов Дадина и опубликованном на сайте Meduza.io, говорится, что 11 сентября, после того как Дадин объявил голодовку из-за отправки в штрафной изолятор, начальник ИК-7 Сергей Коссиев и трое сотрудников избили его, а на следующий день сковали руки за спиной и подвесили за наручники, угрожая изнасилованием, если он не прекратит голодовку. По словам Дадина, в случае огласки его угрожали убить.

В управлении ФСИН по Карелии заявили, что Дадин «в грубой форме отказался выходить из камеры, принимать положение для обыска, стал хватать руками сотрудников за форменную одежду, в результате чего к нему была применена физическая сила и спецсредства», сообщила «Новая газета». Позже замдиректора ФСИН Валерий Максименко сказал «Интерфаксу», что заявления Дадина не подтверждаются: «На данную минуту не установлено ни единого телесного повреждения на Дадине. Сам он это под видеозапись подтверждает». Адвокат Липцер сказал «Ведомостям», что виделся с Дадиным в понедельник: «Учитывая, что эпизод с наручниками был больше месяца назад, то на что рассчитывает руководство ФСИН? Избивали его неоднократно. На пытки никакими действиями спровоцировать нельзя».

Ильдар Дадин Заключенный Постоянные избиения, издевательства, унижения, оскорбления, невыносимые условия содержания – все это происходит и с другими заключенными

Сотрудники центрального аппарата ФСИН проводят служебную проверку, доследственную проверку проводит Следственный комитет. Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова сказала «Ведомостям», что послала запросы руководству ФСИН и прокурору Карелии, которые направили в колонию выездную проверку. Кроме того, запросы направлены в СК Карелии и местному омбудсмену, который должен направить сотрудника для встречи с Дадиным. В среду в колонию должны выехать члены общественной наблюдательной комиссии, сообщила Москалькова. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал этот случай заслуживающим пристального внимания профильных ведомств и пообещал, что о нем будет доложено президенту.

Совет по правам человека направит во ФСИН запрос с просьбой о проведении проверки в ИК-7 членами СПЧ Игорем Каляпиным и Павлом Чиковым, говорит председатель СПЧ Михаил Федотов: «Дадин отбывает наказание за преступление, которое еще недавно не существовало в природе и в СПЧ воспринимается как нонсенс». Правозащитники хотят получить разрешение на ознакомление со служебной документацией, посмотреть видео с камер, пояснил «Ведомостям» Каляпин: «Ни в каком другом формате эта проверка результата не даст. Я скептически отношусь к комиссиям, которые там начнут работать, поскольку у одних может не быть желания, а у других квалификации». Каляпин не был в ИК-7, но посещал другие колонии в Карелии, говорит он: «Были жалобы от мусульман на запрет совершения намаза или запрещали курить. Тогда мы ни одного факта нарушения закона не увидели, была лишь бессмысленная твердолобость». Поехать они планируют 7 ноября, добавляет Каляпин: «На праздники ехать бессмысленно, поскольку документы могут быть изъяты для проверки СК».