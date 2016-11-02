Китай вернулся в пятерку крупнейших импортеров российского оружия

Китай входит в пятерку крупнейших покупателей российского вооружения, а портфель заказов этой страны в настоящее время превышает $8 млрд, заявил во вторник на авиасалоне в китайском Чжухае заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Владимир Дрожжов. По его словам, несмотря на некоторое снижение в середине 2000-х гг., в последнее время портфель заказов Китая на российское вооружение значительно вырос. «Китай демонстрирует нарастающий интерес к взаимодействию с Россией в области современных военных технологий. На данном этапе в той или иной стадии проработки находится несколько совместных проектов», – сказал чиновник (цитата по «Интерфаксу»). Ранее в октябре директор ФСВТС Александр Фомин заявил, что общий портфель заказов на российские вооружения составляет $52 млрд – таким образом, на долю Китая приходится свыше 15%.

В 1990-е – начале 2000-х гг. Китай вместе с Индией был главным импортером российских вооружений, однако примерно с 2005 г. начался спад, вызванный тем, что в Китае стартовало серийное производство своих платформ, в том числе созданных с российским участием. В 2006 г., как заявлял тогдашний гендиректор «Рособоронэкспорта» Сергей Чемезов, было заключено новых контрактов всего на $200 млн, хотя ранее заключались отдельные сделки на $1–1,5 млрд. Общий объем оружейных контрактов с Китаем называется впервые, подчеркивает эксперт Центра анализа стратегий и технологий Андрей Фролов. По его словам, несколько лет назад этот показатель был значительно меньше: можно предположить, что в среднем за последние годы он не превышал $3–4 млрд в год. Перелом произошел после того, как в 2014–2015 гг. были заключены крупные поставочные контракты на комплексы С-400 и истребители Су-35 стоимостью около $2 млрд каждый, продолжает эксперт. В этом году стало известно и о новых крупных контрактах на авиационные двигатели – на авиамоторы Д-30 стоимостью $658 млн и примерно на такую же сумму – на двигатели типа АЛ-31. Есть и пока незначительные по объемам обратные примеры импорта из Китая в Россию комплектующих для военной техники – в частности, судовых дизелей взамен немецких, попавших под эмбарго.

По словам человека, близкого к руководству «Рособоронэкспорта», заключение в будущем таких же крупных поставочных контрактов, как контракты на Су-35 и С-400, мало вероятно и объем ВТС с Китаем, возможно, через несколько лет снизится. Однако в сфере военных технологий сотрудничество продлится еще долго, уверен он.