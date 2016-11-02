Департамент имущества Москвы выселил правозащитников

Департамент городского имущества города Москвы опечатал офис отделения Amnesty International в России, который правозащитники арендовали 20 лет. Об этом в Facebook сообщил сотрудник организации Иван Кондратенко. По его словам, сотрудники с утра обнаружили, что офис опечатан, замки выломаны и вставлены новые, а также указано, что нужно обращаться в департамент городского имущества Москвы, чтобы вывезти вещи. Никакого уведомления о выселении офиса правозащитники не получали. По словам Кондратенко, по счетам организация всегда платила в срок.

Руководитель представительства Amnesty International в России Сергей Никитин подтвердил «Ведомостям», что офис опечатан. На двери офиса наклеена бумага с печатью департамента городского имущества, на которой написано, что объект является собственностью города Москвы. Они планируют пойти во второй половине дня в департамент горимущества со всеми квитанциями по оплате за офис.

«Офис напрямую арендовался у Мосгоримущества более 20 лет. Они приходили с проверками убедиться, что мы по назначению арендуем, что нет субаренды. Все было всегда в порядке», - говорит Никитин. По его словам, причина выселения либо техническая — кому-то мог понадобиться офис в центре Москвы: «Но может быть, это такой способ выживания организации. «Гражданское содействие» так же выдавливали из своего офиса. Поскольку переезд в другой офис — это смена юридического адреса, которая влечет за собой замену многих документов. Поэтому может возникнуть много проволочек. Так, к примеру, International Crisis Group так и не смогла перерегистрироваться в Москве».

В департаменте горимущества ответ на запрос «Ведомостей» обещали прислать позже.

Международная Amnesty International основана в 1961 г., организация занимается привлечением внимания к нарушениям прав человека. За свою работу Amnesty International удостоена Нобелевской премии мира, а также премии ООН в области прав человека. Amnesty International работает по семи главным направлениям: права женщин, права детей, искоренение пыток и отмена смертной казни, права беженцев, права узников совести, защита человеческого достоинства.