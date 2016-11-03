ЦИК отказался предложить кандидата от «Голоса» в состав Самарского облизбиркома

Центризбирком завершает кадровую ротацию в руководстве региональных избиркомов. На заседании в среду губернаторам были предложены кандидаты для назначения в 21 комиссию. Традиционно этих же людей ЦИК впоследствии представляет на должности председателя и секретаря комиссии. С учетом предыдущих решений там определились уже с 44 из 55 руководителей, полномочия которых истекают в этом году. Человек в ЦИК, знакомый с ситуацией, знает, что проблемы с продлением полномочий могут возникнуть у руководства избиркомов Нижегородской и Волгоградской областей, а также Красноярского края, но документы по кандидатам в состав этих комиссий пока находятся в работе.

Большинство же получивших в среду рекомендацию ЦИК – действующие председатели комиссий. Замены произойдут в Курской области – секретарь предыдущего состава регионального избиркома Сергей Мальцев (ранее ЦИК выразил ему недоверие) уходит на другую работу, сообщил член ЦИК Евгений Шевченко. Вместо него выдвинут главу избиркома Щигровского района этой области Ирину Смахтину. Не будет переназначен председатель избиркома Новгородской области Борис Алексеев, которому ЦИК рекомендовал уйти в отставку еще в ходе кампании в связи с отказом в регистрации списка новгородского «Яблока». Место Алексеева, рассчитывают в ЦИК, займет его заместитель Татьяна Лебедева – сейчас идут трудные переговоры с руководством региона, сообщил зампред ЦИК Николай Булаев.

Жалоба сработала Роскомнадзор оштрафовал редактора газеты «Столица Единой России» за отсутствие нумерации в издании. Газета агитировала за «Единую Россию», но считалась партийным органом и не финансировалась из избирательного фонда.

А вот к избиркому Самарской области, где также поступало большое количество жалоб на административный ресурс, у ЦИК претензий не оказалось, комиссия единогласно проголосовала за его переназначение. «В ходе этой кампании избирательная комиссия занимала абсолютно конструктивную позицию, защищала интересы избирателя и других участников выборов», – заявил Булаев. Одновременно ЦИК отказался рекомендовать в состав комиссии Людмилу Кузьмину, кандидатуру которой среди трех других независимых кандидатов выдвинули в составы региональных избиркомов общественные наблюдатели из ассоциации «Голос». Документы поступили слишком поздно, поэтому ЦИК не смог провести собеседование с Кузьминой, сообщил Булаев, который в ходе обсуждения чуть было вообще не забыл о существовании третьей кандидатуры. Кандидата для назначения в региональный избирком может предложить только член ЦИК, напомнил член ЦИК Евгений Колюшин. «То есть вы ее внесли и вы ее поддерживаете», – уточнил он. «Внес, но не поддерживаю», – осторожно поправил Булаев. В итоге за Кузьмину голосовал только член ЦИК от «Справедливой России» Николай Левичев.

«Мы разочарованы тем, что ЦИК России еще ни разу не воспользовался своим правом предложить в составы комиссий не зависимых от органов региональной власти специалистов, – говорит сопредседатель движения «Голос» Григорий Мельконьянц. – Невозможно изжить негативную практику на выборах, если в составах комиссий будут работать только комфортные для региональной власти люди». Но на рассмотрении ЦИК находятся еще три достойные кандидатуры, введение которых в составы комиссий станет ожидаемым сигналом обществу, надеется он.