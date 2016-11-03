Законопроект о наблюдателях в местах лишения свободы завис в Думе

Во вторник комитет по делам общественных организаций Думы должен был обсудить порядок работы над законопроектом об общественных наблюдателях в тюрьмах и сизо, однако зампред комитета единоросс Дмитрий Вяткин, курирующий работу над законом в новом созыве, сообщил, что обсуждать пока «нечего». О том, что срок сбора поправок продлят еще на месяц, комитет заявит на совете Госдумы 8 ноября. В среду состоялось первое заседание закрытой рабочей группы во главе с Вяткиным, до этого работа над законопроектом велась в открытом режиме. Правозащитников и представителей Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) на заседании практически не было, но были представители ФСИН, Минюста, МВД, однако Вяткин пообещал, что выслушают всех. По его словам, закрытый режим нужен для того, чтобы обсуждение не превращалось в ток-шоу и стороны могли спокойно договориться. Обсуждался не окончательный вариант поправок и пока форма обсуждения – узкая, рассказал участник совещания, председатель «Офицеров России» и член ОНК Антон Цветков.

Николай Сванидзе Член СПЧ при президенте Права членов ОНК достаточно куцые, птичьи, но даже при таких правах они могут доставить серьезные неудобства администрации. Законные, правильные неудобства. <br>«Вести.ру», 2.11.2016

Правительственный законопроект приняли в первом чтении в январе. Он сокращал возможности по фото- и видеосъемке, запрещал беседы с заключенными о чем-либо, кроме жалоб на содержание, член ОНК не может быть рекомендован НКО – иностранным агентом или иметь родственника, отбывающего наказание. Поправки вводили фильтр в виде формирования ОНК через региональные общественные палаты. Второе чтение отложили из-за возражений правозащитников и Совета по правам человека (СПЧ), выступивших против. Профильный комитет создал рабочую группу, и поправки ко второму чтению должен был подготовить единоросс Александр Хинштейн, не переизбравшийся в новую Госдуму. Его поправки устраивали правозащитников. «Тогда перед выборами проект решили отложить», – считает собеседник в аппарате нижней палаты парламента.

В конце октября Общественная палата обнародовала списки новых составов ОНК в 42 субъектах – туда не попали правозащитники Анна Каретникова, Андрей Бабушкин, Любовь Волкова и многие другие, зато оказались силовики и бывшие начальники колоний. Секретарь Общественной палаты Александр Бречалов заявил, что общественники сами не подали заявки, а руководитель СПЧ Михаил Федотов утверждал, что Общественная палата уже требовала справку об отсутствии судимости. Законопроекту постоянно не везет, объясняет собеседник в комитете. «Работа над ним накладывается на общественную повестку – весной принять помешали выборы, как только достали в этом созыве – разразился скандал с письмом Ильдара Дадина, поэтому его разумнее положить под сукно», – объясняет собеседник в аппарате Думы. Законопроект не был принят в прошлую сессию, потому что общественностью и представителями ведомств было высказано слишком много пожеланий, – и его решили отложить, считает бывший председатель комитета по делам общественных организаций Ярослав Нилов (ЛДПР).