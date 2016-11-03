Два российских гидросамолета Бе-200 проданы в Китай

Скитайским заказчиком подписан контракт на поставку двух российских гидросамолетов Бе-200, сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров на проходящем в китайском городе Чжухае авиасалоне. «Было подписано соглашение на поставку два плюс два Бе-200, первая поставка – в 2018 г.», – сказал он (цитата по ТАСС). «Мы надеемся, что эта первая ласточка даст импульс для дальнейших закупок. Мы надеемся загрузить мощности и получить общий объем портфеля заказов [на Бе-200] где-то 20–25 самолетов», – добавил министр. Он также сообщил о заинтересованности в приобретении двух таких самолетов со стороны Индонезии.

Представитель ОАК уточнил «Ведомостям», что соглашение о поставке двух Бе-200 и еще двух в опционе было подписано с китайской компанией Leader Energy Aircraft Manufacturing Co Ltd. По словам Василия Кашина из Института Дальнего Востока РАН, эта компания связана с крупными китайскими госкомпаниями оборонной промышленности – авиастроительной AVIC и корпорацией предприятий электронных технологий CETC, при этом она имеет собственный бизнес в сфере предоставления услуг авиации общего назначения. По оценке собеседника в ОАК, стоимость одного Бе-200 – порядка $50 млн. По контракту ОАК с Минобороны 2013 г. стоимость одного Бе-200 составляла около 1,4 млрд руб.

Гидросамолет Бе-200 был разработан в 1990-е гг., к настоящему времени закуплен МЧС России (шесть единиц) и Азербайджана (одна машина) и используется ими как спасательный и пожарный самолет. В настоящее время также имеется еще один заказ МЧС на восемь машин и Минобороны России – на шесть самолетов. Производство Бе-200 изначально было развернуто на Иркутском авиазаводе корпорации «Иркут», но в 2006 г. перенесено на таганрогский авиазавод ТАНТК им. Бериева, где организация производства столкнулась со значительными трудностями и затянулась. Но в 2016 г. первая машина таганрогского производства поднялась в воздух.

В Китае стоит задача по борьбе с лесными пожарами и Бе-200 может использоваться для этих целей, а также для перевозок в труднодоступных регионах, например в Тибете, где есть чистые озера, но мало аэродромов, полагает Кашин. Вероятно, самолет также частично будет исследоваться в интересах китайских программ – в Китае создается самый большой в мире гидросамолет AG600. Но китайский самолет разрабатывается с учетом иных требований и может взлетать при большем волнении, чем Бе-200, поэтому он предпочтительнее для перевозок в открытом море и больше подходит для китайского военно-морского флота, отмечает эксперт.