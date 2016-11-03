В День народного единства в Москве официально не будет «русских маршей»

Четвертого ноября в Москве по традиции пройдет несколько шествий, но ни одно из них официально не будет «русским маршем»

В День народного единства в Москве пройдет демонстрация общественников и несколько шествий националистов. Руководитель департамента региональной безопасности Москвы Владимир Черников сообщил «Ведомостям», что всего на 4 ноября было подано 12 уведомлений и после их объединения получилось четыре ключевых мероприятия.

Так, по Тверской улице пройдет шествие «Мы едины!», организованное Общественной палатой, с участием общественных организаций и членов ЛДПР, «Справедливой России» и «Единой России». «Это праздник, каждый год принимаю в нем участие. Никакого централизованного сбора нет, и участие добровольное», – говорит руководитель центрального исполкома «Единой России» Владимир Бурматов. По информации пресс-службы единороссов, на шествие также придут секретарь генсовета партии Сергей Неверов и лидер думской фракции Владимир Васильев. Закончится все митингом-концертом на Манежной площади.

Партия «Великая Россия» проведет свое шествие от ст. м. «Октябрьское поле» до «Щукинской», еще одна акция пройдет у ст. м. «Улица 1905 года». В Люблине согласованы шествие националистов и митинг, при этом власти, по словам одного из организаторов, Юрия Горского, запретили называть шествие «русским маршем». «Ни одна заявка на «русский марш» не поступала. Мы дали разрешения на мероприятия, которые проходят с повесткой на тему праздника. В Люблине уведомление заявителей не предусматривало использование каких-то баннеров», – поясняет Черников. По словам Горского, еще с 2014 г. чиновники просят в уведомлении не называть мероприятие «русским маршем»: «В этом году мне было сказано, чтобы мы даже журналистам перестали его так называть». Горский также говорит, что им запретили использовать баннеры «Свободу Дмитрию Демушкину» и «Свободу Александру Белову», поскольку они не соответствуют теме мероприятия, но разворачивать их или нет, они решат «по ситуации».

Кроме того, националист Константин Крылов сообщил «Ведомостям», что он вместе с экс-министром обороны самопровозглашенной ДНР Игорем Стрелковым проведет митинг на Суворовской площади, однако Черников не упоминал это мероприятие среди согласованных.

Изначально событие, в честь которого был создан этот праздник, не вызывало воодушевления, день единения надо назначать на символическую дату, которая вызывает сильные положительные эмоции и многое значит для всех, считает политолог Алексей Макаркин: «Например, день взятия Бастилии означал конец старого режима и начало чего-то нового. А тут Минин и Пожарский, смута, что-то из школьного учебника. Дата была придумана искусственно и эмоций не вызвала, люди к этому празднику относятся отстраненно и используют как возможность съездить на дачу перед началом зимы».