Что хуже для бизнесмена – отсидка или двойная компенсация

Представитель правительства в высших судах Михаил Барщевский выступил категорически против распространения Верховным судом требований положений ст. 76.1 УК (позволяет освобождать от уголовной ответственности за совершенные впервые экономические преступления небольшой тяжести при условии компенсации нанесенного вреда и выплаты в бюджет двукратного размера ущерба) на другие нормы УК, которые сейчас позволяют прекращать уголовное преследование за примирением сторон либо в связи с добровольным содействием следствию – сейчас при этом требуется только возмещение вреда.

Он отметил, что такое нововведение может значительно ухудшить положение предпринимателей – и это при том, что столько говорится о необходимости мер по их защите. «Обязательства бывают такие космические, что проще отсидеть, чем их выплатить», – сказал Барщевский на заседании Верховного суда, который обсудил 3 ноября практику применения судами законодательства об уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательской деятельности.

Верховный суд пока рассматривает две возможные версии трактовки ст. 76.1: по одной – требование двукратных выплат государству должно распространяться на все случаи прекращения дел против бизнесменов, по другой – только на ситуации, непосредственно предусмотренные ст 76.1 (принятые этим летом поправки, подготовленные кремлевской рабочей группой по урегулированию конфликтов между силовиками и бизнесом, расширили этот перечень).

Представители Генпрокуратуры и Минюста, в свою очередь, выступили за первую версию. В противном случае все пойдут по пути более дешевого освобождения, объяснил замминистра юстиции Михаил Гальперин.

По словам зампреда ВС Владимира Давыдова, точной статистики, для какого количества предпринимателей освобождение от уголовной ответственности может подорожать втрое, у ВС нет. Он отметил, что всего в суды поступает сейчас около 2000 дел в отношении предпринимателей в год, из них освобождают от уголовной ответственности по нереабилитирующим основаниям примерно четверть.