Государству предложили финансировать общественные наблюдательные комиссии

Общественная палата (ОП) предложила, чтобы общественные наблюдательные комиссии (ОНК) финансировало государство. Самих членов ОНК больше волнуют принципы формирования комиссий, во многих из которых правозащитников заменили общественники и бывшие силовики после недавно проведенных выборов.

Проблемы общественных наблюдательных комиссий в четверг обсудили на конференции в ОП, где собрались бывшие и нынешние члены комиссий. По словам председателя президентского Совета по правам человека (СПЧ) Михаила Федотова, сейчас на законодательном уровне остается неясной ситуация, каким образом финансировать ОНК. «Мы помогаем [грантами] через «Гражданское достоинство». Но это не совсем правильный ход», - говорит Федотов. Сейчас ОНК в регионах финансируются через правозащитные организации, члены которых входят в комиссии.

Федотов сообщил, что на встрече с секретарем ОП Александром Бречаловым в понедельник они обсуждали финансовую поддержку ОНК. Бречалов, по его словам, предложил финансировать ОНК через региональные ОП, однако для этого нужно вносить изменения в законодательство, поскольку они не являются юридическими лицами: «У ОП есть аппарат, но только в половине регионов. Но я тоже считаю, что это единственный правильный путь решить вопрос поддержки ОНК». Член СПЧ Андрей Бабушкин предложил создать грантооператора для выдачи президентских грантов для тех некоммерческих организаций, члены которых состоят в ОНК.

И. о. руководителя аппарата ОП Ярослав Семенов отметил необходимость законодательно прописать порядок финансирования ОНК со стороны государства, однако на вопрос нужно смотреть «комплексно», поскольку законодательно закреплена независимость ОНК от государства. Также он сообщил, что в январе будет объявлен донабор в ОНК четвертого созыва, добавив, что новый созыв ОНК «формировался по закону», а несогласные с решением направляют свои предложения.

Сейчас в Госдуме рассматриваются поправки в закон об ОНК. Правительственный законопроект приняли в первом чтении в январе. Он сокращает возможности по фото- и видеосъемке, запрещает беседы с заключенными о чем-либо, кроме жалоб на содержание, члены ОНК не могут быть рекомендованы НКО – иностранным агентом или иметь родственника, отбывающего наказание. Поправки вводят фильтр в виде формирования ОНК через региональные ОП. Второе чтение отложили из-за возражений правозащитников и СПЧ. На сбор поправок отвели еще месяц. В среду прошло заседание закрытой рабочей группы во главе с депутатом Дмитрием Вяткиным, где обсуждался законопроект. Вяткин на конференции в ОП предупредил, что «хотел бы увести эти поправки от изменения закона в целом».

По словам правозащитника Андрея Бабушкина, одной из важнейших проблем остается вопрос формирования ОНК. В этом году в 42 сформированные комиссии не вошли многие правозащитники. Кроме того, мало человек оказалось во многих сформированных ОНК - так, в ОНК Мордовии вошли всего девять человек несмотря на поданные заявки. По словам Бабушкина, сейчас в ОНК оказались три группы людей – общественники, силовики и люди близкие к криминалу: «Такая концепция «лебедь, рак и щука». Поэтому если существуют гипотетические противники общественного контроля, то самый большой подарок для них – это выяснение отношений внутри ОНК». Сам Бабушкин также не прошел в новый состав ОНК, он стал почетным председателем ОНК Москвы 4-го созыва, однако это ему не дает права на посещение мест лишения свободы». Замдиректора ФСИН России Валерий Максименко сообщил, что бывшая член ОНК Москвы Анна Каретникова, не прошедшая в новый созыв, стала советником по правам человека директора ФСИН.

По словам собеседника «Ведомостей» в СПЧ, Михаил Федотов встречался в прошлый четверг с первым замглавы администрации президента Сергеем Кириенко. На встрече обсуждалась тема ОНК и донабор, который будет объявлен в январе. Сам Кириенко сегодня на форуме «Сообщество» заявил, что знает о том, что возник вопрос по формированию ОНК, «там есть ряд вопросов, которые требуют обсуждения». По его словам, обсуждаться они должны на площадке Общественной палаты. Собеседник «Ведомостей» в СПЧ говорит, что необходимо поднимать вопрос об отмене результатов выборов в ОНК, поскольку независимый общественный контроль может быть уничтожен, а объявленный донабор не исправит ситуацию.