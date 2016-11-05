США грозят России кибератаками

Работающие на военных США хакеры проникли в компьютерные сети, отвечающие за функционирование энергетической системы России, телекоммуникационных сетей и «систем командования» Кремля. Они разрабатывают секретное кибероружие для атак, передает телеканал NBC со ссылкой на заявление высокопоставленного чиновника разведки США. Российские системы стали уязвимы для американских кибератак.

Применение кибероружия возможно только в том случае, если власти США посчитают его использование необходимым. Однако использование такого оружия маловероятно. Его применение возможно только в случае серьезной угрозы, например, нападения. Заявление источника якобы подтверждается сверхсекретными документами, с которыми удалось ознакомиться телеканалу.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 5 ноября прокомментировал возможность подобных кибератак. «Меры для обеспечения кибербезопасности и информационной безопасности принимаются на уровне, соответствующем текущему моменту, а также угрозам, озвучиваемыми в наш адрес на официальном уровне представителями других государств», - передает его слова ТАСС.

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что Москва ожидает официального комментария от властей США по поводу информации, распространяемой американским телеканалом. «В связи с появившимися сообщениями в СМИ о внедрении американских военных хакеров в телекоммуникационные и электросети России, а также "командные системы Кремля" ожидаем реакции властных структур США, включая Белый дом и Госдепартамент, с правовой оценкой этой информации», - передает ее слова «Интерфакс».

По ее словам, отсутствие официальной реакции со стороны администрации США подтвердит существование в США государственного кибертерроризма. «В случае приведения в исполнение угроз, транслировавшихся через американские СМИ, Москва будет иметь полное право предъявить Вашингтону соответствующие обвинения», - сказала она.

В Госдуме считают сообщения о кибератаке на Россию со стороны США провокацией. «Сведения ряда СМИ о том, что американские "военные хакеры" якобы проникли в российскую инфраструктуру и готовы "нанести удар" является безответственной и опасной информационной провокацией, направленной на пиар-прикрытие репутационных провалов во внутренней и внешней политике накануне президентских выборов в США», - заявил член думского комитета по международным делам Сергей Железняк.

Ранее госсекретарь США Джон Керри говорил о том, что президент Барак Обама определит время, когда американские власти примут в отношении России меры в связи с обвинениями в кибератаках.

«Теперь этот ответ будет дан тем способом и в то время, как это решит президент, и он может быть невидимым для вас. Речь не идет о том, чтобы просто сидеть на месте, пока совершаются эти атаки, и не предпринимать никаких шагов на этот счет», - прокомментировал Керри возможную реакцию США на кибератаки, якобы проведенные со стороны России.

«Последнее, что нам нужно - это гонка вооружений в киберпространстве», - добавил он.

В начале октября 2016 г. власти США стали обвинять Россию в организации взлома почтовых серверов американцев и политических организаций для влияния на процесс избрания президента США. Российская сторона неоднократно отвергала данные обвинения. Президент России Владимир Путин говорил ранее, что угрозы кибератак со стороны США не соответствуют международным нормам. «Впервые на таком высоком уровне Соединенные Штаты признают, что они этим занимаются и в известной степени угрожают, что, конечно, не соответствует нормам международного общения», — заявлял российский лидер.