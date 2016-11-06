Жертвами взрыва газа в Иванове стали шесть человек

Часть двухэтажного кирпичного дома обрушилась после взрыва газа в 4.15 утра в воскресенье в городе Иваново. В результате инцидента погибли шесть человек, в том числе четырехлетний ребенок. Восемь человек пострадали, из них четверо были госпитализированы. Площадь обрушения составляет до 80 кв. м.

Следственный комитет России рассматривает утечку бытового газа в качестве основной версии взрыва. По данным УМВД, взрыв произошел в третьем подъезде на первом этаже, «где жил мужчина, который вел асоциальный образ жизни». Всего в доме прописано 19 человек, жили 21, были эвакуированы 15.

Спасатели завершили поисково-спасательную операцию и приступили к аварийно-восстановительным работам на месте взрыва.

По факту произошедшего следственными органами СК по Ивановской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил сотрудникам центрального аппарата помочь в расследовании.

Губернатор Ивановской области Павел Коньков заявил, что семьи погибших при взрыве газа в доме получат по 150 000 руб., пострадавшие — по 100 000 руб. Кроме того, за утрату имущества будет предоставлена выплата в размере 30 000 руб. на каждого члена семьи.

Глава региона также пообещал, что все жильцы дома в Иванове, где взорвался газ, будут расселены.

Коньков заверил, что возьмет под личный контроль проверку всего газового оборудования в регионе.

Это уже второй взрыв бытового газа за эту осень в Ивановской области. 4 октября жертвами врыва газа в поселке Ильинское-Хованское стали три женщины.