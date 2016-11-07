Депутаты заступились за военнослужащих и военных пенсионеров

В четверг комитет Госдумы по обороне опубликовал свой принятый днем ранее отзыв на внесенный правительством проект закона о федеральном бюджете на 2017 г. и на плановый период 2018–2019 гг. В отзыве комитета констатируется, что расходы по разделу «Национальная оборона» (это основная часть военных расходов, включающая самые большие статьи – расходы на денежное содержание и вооружения) в ближайшие два года значительно сократятся: в 2017 г. они снизятся на 27,1% по сравнению с 2016 г., а в 2018 г. сокращение к 2017 г. составит 3,8% (см. график). Впрочем, комитет считает, что проект бюджета составлен «с учетом рисков усугубления геополитической напряженности в мире, сохранения режима санкций на протяжении всего рассматриваемого периода, продолжения замедления темпов мирового экономического роста».

Раздел «Национальная оборона» не единственный, в котором учитываются расходы, связанные с военным ведомством. Отдельно от этого раздела финансируются военные пенсии (331 млрд руб. в 2017 г.). Кроме того, как ранее говорил «Ведомостям» федеральный чиновник, в 2017 г. предстоит погасить 319 млрд руб. банковских кредитов, взятых ранее предприятиями оборонной промышленности под выполнение в будущем государственного оборонного заказа, срок погашения которых истекает. Таким образом, с учетом этих статей военные расходы в 2017 г. составят не менее 3,485 трлн руб.

Расходы на закупку вооружений в отзыве комитета не упоминаются и публично не объявляются – уже несколько лет эти цифры являются закрытыми. Зато критике со стороны депутатов подверглась ситуация с денежным довольствием военнослужащих и военными пенсиями. Так, в будущем году правительство вновь предлагает приостановить действие принятого в 2012 г. закона об индексации денежного довольствия пропорционально инфляции – на деле эта норма не работала никогда. Поэтому за период с 2012 г. «денежное довольствие военнослужащих обесценилось практически вполовину, как минимум на 43%», констатируется в отзыве думского комитета. Та же ситуация и с военными пенсионерами: чтобы их пенсии повысились в соответствии с майскими указами президента 2012 г., их надо проиндексировать на 6%, в то время как в проекте бюджета заложена индексация лишь на 4%, указывают депутаты. Это, по мнению комитета, приведет к срыву выполнения указов в этой области.

«Мы дали положительное заключение комитета, но обозначили свою позицию, что этот вопрос – о денежном довольствии и пенсиях – надо дополнительно прорабатывать. Председатель комитета Владимир Шаманов предполагает войти в состав рабочей группы на правительственном уровне и обозначить позицию в этом вопросе», – заявил «Ведомостям» заместитель председателя комитета по обороне Юрий Швыткин («Единая Россия»).

По мнению начальника сектора военной политики и экономики Российского института стратегических исследований Ивана Коновалова, значительная часть предусмотренного в проекте бюджета сокращения расходов по разделу «Национальная оборона» приходится на закупки вооружений. Как полагает Коновалов, такие сокращения не могут не сказаться на объемах закупаемых вооружений, однако при этом сохраняется возможность выполнения майских указов президента в этой области и доведения доли современных, т. е. новых и модернизированных вооружений в российской армии к 2020 г. до 70%. Для этого можно увеличить количество модернизированных и сократить количество новых вооружений, поясняет эксперт.