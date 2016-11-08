Адвокаты защищают свой рынок от непрофессионалов

Федеральная палата адвокатов (ФПА) раскритиковала разработанные Верховным судом поправки в Кодекс административного судопроизводства (КАС), которые отменяют требование о наличии высшего юридического образования у истца либо его представителя по таким делам. Президент ФПА РФ Юрий Пилипенко выразил «категорическое несогласие» с предложением изменить нормативное регулирование института представительства в административном судопроизводстве. Об этом говорится в его письме, направленном на имя начальника государственно-правового управления президента (ГПУ) Ларисы Брычевой, оно опубликовано на сайте ФПА.

Кодекс, установивший особый порядок споров с государством, вступил в силу в марте 2015 г. и лишил большинство россиян возможности самостоятельно оспаривать в судах нормативные акты государственных органов. В пояснительной записке к законопроекту предложение об изменении существующего порядка представительства обосновывается активной ролью суда в административном судопроизводстве, отмечает Пилипенко. Но требование к наличию у представителя стороны высшего юридического образования было одним из краеугольных положений реформы административного судопроизводства в России, напоминает он, ведь в рамках административного судопроизводства гражданину или организации всегда противостоит орган власти. А он по определению обладает более высокой правовой квалификацией, чем не имеющий юридического образования гражданин. Обязательное наличие у представителя высшего юридического образования – гарантия обеспечения равных процессуальных возможностей гражданина и государства, убеждены в ФПА.

В ожидании монополии Абсолютная адвокатская монополия на представительство в судах отложена минимум до конца 2017 г. – к этому сроку согласно госпрограмме «Юстиция» правительство утвердит концепцию регулирования юридического рынка.

Ранее с инициативой отменить существующее ограничение выступил Совет по правам человека при президенте (СПЧ), рассказала «Ведомостям» член СПЧ, судья Конституционного суда Тамара Морщакова. По ее словам, такое предложение содержалось в рекомендациях, которые СПЧ подготовил летом прошлого года. Впоследствии президент поручил ГПУ проработать этот вопрос. Действующее ограничение является преждевременным и необоснованным при отсутствии гарантий правовой поддержки малообеспеченных категорий населения, отмечалось в рекомендациях. Кроме того, оно ограничивает способы защиты – т. е. нарушает конституционное право гражданина использовать для своей защиты все доступные способы и средства, замечает Морщакова.

За отмену существующего ограничения выступила и уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова. Летом этого года в поддержку жалобы жителя Подмосковья Евгения Трутнева она направила в Конституционный суд обращение с просьбой проверить соответствующие положения КАСа. Ранее с аналогичным запросом в Конституционный суд обратилась ее предшественница на этом посту Элла Памфилова. Однако Конституционный суд отказался рассматривать жалобы, не усмотрев в положениях КАСа ущемления права на защиту: оспаривание нормативных актов органов власти является для граждан лишь «дополнительной возможностью», они могут без диплома обращаться в обычные суды и наконец – в сам Конституционный суд. При этом Конституционный суд не исключил право законодателя внести в КАС изменения «в целях оптимизации процедур».