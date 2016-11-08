Правозащитникам дадут второй шанс

Общественная палата и Совет по правам человека (СПЧ) при президенте выработали механизм донабора в состав региональных общественных наблюдательных комиссий (ОНК) по контролю за местами принудительного содержания. Эта тема обсуждалась в понедельник на заседании рабочей группы Общественной палаты по формированию ОНК. Как подчеркнул председатель СПЧ Михаил Федотов, в законе об общественном контроле нет оснований для довыборов, но есть дополнительное выдвижение кандидатур, если комиссия сформирована в ненадлежащем составе. В связи с этим он предложил следующую процедуру: рабочая группа Общественной палаты принимает решение о донаборе, комиссия Общественной палаты по безопасности и взаимодействию с ОНК готовит для совета палаты рекомендации по численности ОНК в 43 регионах, совет принимает решение об установлении квот. После этого комиссия по безопасности утверждает новый опросный лист, откуда исключаются те, кто уже стал членом ОНК, и этот лист с рекомендацией комиссии направляется на голосование членов совета. «Тогда не будет оснований для судебного решения», – добавил Федотов. Исполняющий обязанности руководителя аппарата Общественной палаты Ярослав Семенов поддержал такую процедуру. Ранее совет палаты не учел при голосовании рекомендации комиссии по безопасности, поскольку аппарат Общественной палаты не уведомил комиссию о необходимости таких рекомендаций.

Кадровые проблемы По данным члена СПЧ Андрея Бабушкина, 22 новых члена свердловской ОНК не имеют опыта общественного контроля, а 10 самых активных членов предыдущей комиссии в новый состав не попали. В Краснодарском крае, занимающем восьмое место по численности «тюремного населения», у 19 членов ОНК нет опыта такой работы, а в новый созыв не прошли 14 активных членов прошлого состава.

Член СПЧ, бывший член ОНК Москвы Елена Масюк назвала прошедшие выборы в ОНК незаконными и сообщила, что вместе с коллегами намерена подать в суд на Общественную палату: «Мы не решили главный вопрос – насколько законны были выборы и можем ли мы доверять Общественной палате, которая провела выборы». С ней согласился правозащитник Лев Пономарев: из четырех выдвинутых его НКО правозащитников в ОНК не прошел ни один. Федотов в ответ заметил, что если суд позволит не исполнять решение совета Общественной палаты, то тогда обваливается вся система общественного контроля, поскольку работа тех, кто получил мандаты в четвертый созыв ОНК, будет приостановлена.

Федеральная служба исполнения наказаний не имеет никаких инструментов влияния на ОНК, ее представители работали с предыдущим составом и будут работать с новым, заверил начальник правового управления ФСИН Леонид Климаков: «Хотелось бы, чтобы было больше объективности, а не личных обид. Получается, есть боги в области защиты прав человека, а остальные могут быть «глухими или слепыми», но это некорректно. Некоторые люди не работали в этой области – а что, в первом составе ОНК люди имели большой опыт?» Член Общественной палаты Максим Григорьев заявил, что процедура выборов в ОНК была правильной: «Лев Пономарев нам раздал брошюры, в которых написано, что, по опросам общественного мнения, судам не доверяют более 40% населения и, значит, сотни тысяч заключенных сидят по полностью сфабрикованным обвинениям. Но эти показатели не связаны друг с другом. Если я буду принимать участие в следующих довыборах, то я не буду голосовать за людей Пономарева после таких высказываний».

Член СПЧ Андрей Бабушкин предложил раскрыть результаты октябрьского голосования и провести при донаборе открытое голосование. Также он пообещал проинформировать о проблемах при формировании ОНК президента Владимира Путина и первого замруководителя администрации президента Сергея Кириенко на встрече с членами СПЧ, которая должна пройти в ближайший месяц.