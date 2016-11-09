Штрафы за нарушение авторских прав чрезмерны

Конституционный суд приступил к проверке положений Гражданского кодекса (ГК), которые позволяют правообладателю требовать не менее 10 000 руб. компенсации за каждый случай нарушения авторских прав. Поводом стал запрос Арбитражного суда Алтайского края, в производстве которого находится два похожих дела. В одном случае с девяти предпринимателей из Барнаула за продажу игрушек – персонажей мультсериала стоимостью около 200 руб. пытаются взыскать 60 000 руб. Во втором – с частного предпринимателя, продавшего контрафактный диск с записью песен Стаса Михайлова за 75 руб., потребовали 859 000 руб. (за отдельное нарушение считалась каждая из 90 песен). Оспоренные нормы ГК позволяют правообладателю требовать от нарушителя по своему выбору либо возмещения убытков, либо выплаты компенсации в размере от 10 000 до 5 млн руб. При этом сумма компенсации не зависит от фактически понесенного ущерба. По мнению заявителя, такое регулирование несправедливо, а норма о нижней границе компенсации приводит к злоупотреблениям: правообладатели проводят массовые тайные закупки контрафактных дисков для предъявления исков в суд. В судах находится 17 000 исков, где истцы требуют именно денежную компенсацию, подсчитал судья Арбитражного суда Алтайского края Максим Кулик. Компенсация должна учитывать не только интересы правообладателей, но и материальное положение ответчиков и соотноситься с размером ущерба, доказывал Кулик.

Меньше дел С 2011 по 2015 г. количество рассмотренных судами общей юрисдикции административных дел, связанных с нарушением авторских прав, сократилось в 1,7 раза, подсчитали в Роспатенте.

Заявителя поддержали представитель президента в Конституционном суде Михаил Кротов и представитель правительства Михаил Барщевский. Ответственность несоразмерна с последствиями нарушения, признал Кротов. В суды идут не авторы, а в основном те же предприниматели, которые пытаются взыскать деньги с других продавцов, а изготовителей контрафакта никто не ищет, отметил он. Трудно признать справедливым закон, который позволяет взыскать 400 000 руб. за один диск – даже если это диск не Михайлова, а Хворостовского, согласился Барщевский. По его мнению, только право суда самому определять размер компенсаций может гарантировать справедливость решений.

Но депутат от «Единой России» Татьяна Касаева, недавно назначенная представителем Госдумы в Конституционном суде, и представитель Совета Федерации Петр Кучеренко настаивали, что оспариваемая норма не противоречит Конституции: с 2014 г. суды имеют право двукратно снижать штрафные санкции, напомнил Кучеренко. Существующую систему поддержал также суд по интеллектуальным правам. Законодатель учитывал, что выявленное нарушение обычно лишь «вершина айсберга», говорится в отзыве председателя этого суда Людмилы Новоселовой, поэтому нет смысла рассуждать о несоответствии компенсации и реальных доходов нарушителя. Нужно учитывать нематериальную природу и возможность быстрого воспроизведения объектов интеллектуальных прав, а также высокий уровень правового нигилизма, настаивает суд по интеллектуальным правам. К тому же лицо, с которого взыскана сумма компенсации, вправе предъявить регрессный иск о возмещении понесенных убытков, что будто бы поможет привлечь к ответу оптовых продавцов и производителей контрафакта.

Никто не собирается наживаться на штрафах, но цена вопроса слишком велика, говорит продюсер Александр Акопов: массовое воровство интеллектуальной собственности приостановилось именно после того, как штрафы достигли определенного порога. Их снижение станет для нарушителей сигналом, предупреждает он.