Индия в ближайшие годы купит 464 российских танка Т-90СМ

Совет по оборонным закупкам минобороны Индии одобрил направления расходования 820 млрд рупий (свыше $12 млрд) на приоритетные оборонные проекты, среди которых закупка 464 танков российской разработки Т-90СМ, сообщили Times of India и Swaraja. Ранее об этом сообщало индийское издание британской Daily Mail: по его данным, танками Т-90СМ будут оснащаться подразделения на границе с Пакистаном, стоимость сделки составит около $2 млрд.

По словам человека, близкого к руководству «Рособоронэкспорта», Т-90СМ (новейшая глубокая модернизация танка Т-90) проходил испытания в Индии и решение, очевидно, принято по их итогам. Предполагается, что эти танки из-за наличия в их конструкции ряда новых систем будут собираться в Индии из российских машинокомплектов. Решение совета по закупкам – необходимый этап в продвижении сделки, которая затем должна быть одобрена в правительстве, поясняет собеседник. По его мнению, контракт может быть заключен в ближайшие несколько лет. Представитель «Рособоронэкспорта» от комментариев воздержался.

Индия получает на вооружение танки Т-90 с начала 2000-х гг. По контрактам 2001, 2006 и 2007 гг. она планировала закупить в общей сложности 1657 танков Т-90С. 248 из них были построены на «Уралвагонзаводе», 409 собраны на индийском государственном танковом заводе в Авади из российских машинокомплектов, а еще один контракт предусматривал изготовление по лицензии в Авади 1000 танков, из которых построено около 200.

В последнее время Пакистан активно перевооружает свой танковый парк, закупая танки «Аль-Халид» китайской разработки, которые собираются по лицензии в Пакистане, говорит эксперт Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко. Эти танки оснащены моторно-трансмиссионным отделением украинского производства. По словам эксперта, это может привести к неравенству потенциалов сухопутных войск Пакистана и Индии, что особенно чувствительно в связи с начавшимся в последнее время обострением двусторонних отношений. Поэтому, полагает Макиенко, контракта на сборку в Индии танка Т-90СМ, который значительно превосходит пакистанский танк, стоит ожидать в скором будущем. По словам человека, близкого к руководству «Рособоронэкспорта», такой огромный контракт значительно улучшит финансовое положение «Уралвагонзавода» и позволит загрузить его военное производство до того момента, когда начнутся массовые поставки нового танка Т-14 «Армата» в российские Вооруженные силы. Сейчас завод занят поставками агрегатов для изготовления танков Т-90 по лицензии в Индии и поставками танков в Алжир по контракту 2015 г. на 200 машин.