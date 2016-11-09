Вопрос о руководстве Челябинского облизбиркома пока не решен

По квоте Центризбиркома в состав избиркома Челябинской области выдвинута не предложенная губернатором Елена Шубина (сейчас она возглавляет избирком города Челябинска), а Александр Лебедев, бывший помощник депутата Госдумы от «Справедливой России» Александра Агеева. Его кандидатуру предложил член ЦИК от «Справедливой России» Николай Левичев, за нее проголосовали 8 членов ЦИК. Другой альтернативный кандидат, координатор регионального отделения движения «Голос» Юрий Гурман получил всего два голоса (один из них принадлежал председателю ЦИК Элле Памфиловой). Возможность назначения Шубиной комиссия вообще не стала обсуждать. Как дал понять зампред ЦИК Николай Булаев, это произошло из-за разногласий между ЦИК и губернатором по кандидатуре будущего председателя: в комиссии оптимальной кандидатурой считали действующего председателя облизбиркома Алексея Фортыгина, но тот не получил поддержку региональной власти и решил уйти в отставку.

По кандидату, которого ЦИК предложил для назначения региональному заксобранию, разногласий не было: от него в состав избиркома войдет Сергей Обертас, сейчас он занимает должность замруководителя аппарата губернатора. По закону, половину членов регионального избиркома назначает губернатор, а половину - заксобрание. ЦИК рекомендует им к назначению двух кандидатов, и эта рекомендация имеет директивный характер - отклонить ее нельзя. Традиционно таких кандидатов согласовывают с региональной властью, а впоследствии их же ЦИК предлагает на должности председателя и секретаря комиссии. Правда, призналась Памфилова, у нее нет уверенности, что на этот раз ЦИК воспользуется таким правом. Не исключено, что челябинскому облизбиркому позволят самостоятельно определиться с кандидатурой председателя.