На заводе по производству «Буков» обрушилась крыша цеха

В Екатеринбурге частично обрушилась крыша цеха машиностроительного завода им. Калинина. Погибли четыре человека, пострадали 14, сказал «Интерфаксу» представитель МВД Свердловской области Валерий Горелых. До этого помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова говорила о трех погибших. ТАСС со ссылкой на областное отделение МВД формулирует: три человека погибли и 14 спасены, но им необходима медицинская помощь. Завод, в частности, производит пусковые установки «Бук» и «Антей», следует из информации на сайте предприятия. Также он выпускает боевые средства зенитно-ракетной системы С-300. Из гражданской продукции он производит электропогрузчики и машины для уборки улиц. Предприятие входит в ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей».

Обрушение произошло в 13.25 по местному времени, сообщает «Интерфакс». По факту возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек», сообщает сайт областного управления СКР. По данным управления, еще один человек пропал без вести. МЧС сообщило о поисково-спасательных работах на месте обрушения. По данным ведомства, площадь обрушения на предприятии составила 800 кв. м. В готовность приведена аэромобильная группировка Уральского института государственной противопожарной службы МЧС России, передает ТАСС.

Служба спасения «СОВА»

По данным следствия, обрушились бетонные перекрытия между 42-м и 10-м цехами предприятия. По предварительной версии, обрушение произошло из-за скопившегося на крыше снега после продолжительного снегопада.

Следствие планирует назначить экспертизы для установления причин гибели рабочих, степени тяжести вреда, нанесенного здоровью пострадавших, и для установления точных причин обрушения.

На место происшествия выехал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, сообщает 66.ru со ссылкой на департамент информационной политики главы региона. Он сформировал оперативный штаб для координации работ по ликвидации последствий обрушения и поручил правительству области «оказать все необходимое содействие в устранении последствий ЧП, в том числе в организации медицинской помощи пострадавшим».