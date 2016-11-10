ЦИК хочет изменить систему назначения членов избирательных комиссий

Центризбирком не договорился с губернатором Челябинской области по кандидатуре будущего председателя облизбиркома. Поэтому по квоте ЦИК в состав избиркома на заседании в среду выдвинута не предложенная губернатором Елена Шубина (сейчас она возглавляет избирком г. Челябинска), а нигде не работающий Александр Лебедев, бывший помощник депутата Думы эсера Александра Агеева. Его кандидатуру предложил член ЦИК от «Справедливой России» Николай Левичев, за нее проголосовали восемь членов ЦИК. Другой альтернативный кандидат, координатор регионального отделения движения «Голос» Юрий Гурман получил всего два голоса, зато один из них принадлежал председателю ЦИК Элле Памфиловой. Возможность назначения Шубиной ЦИК вообще не стал обсуждать: зампред ЦИК Николай Булаев дал понять, что это произошло из-за разногласий с губернатором Борисом Дубровским по кандидатуре будущего председателя. В ЦИК оптимальной кандидатурой считали действующего председателя Алексея Фортыгина, но тот не получил поддержки региональной власти и подал в отставку. По кандидату, которого ЦИК предложил для назначения региональному заксобранию, разногласий не было: от него в состав облизбиркома войдет замруководителя аппарата губернатора Сергей Обертас.

По закону половину членов регионального избиркома назначает губернатор, а половину – собрание. ЦИК рекомендует им к назначению двух кандидатов, и отклонить эту рекомендацию нельзя. Традиционно таких кандидатов согласовывают с региональной властью, и их же ЦИК предлагает на должности председателя и секретаря комиссии.

Памфилова отметила, что возможности ЦИК участвовать в процедуре формирования региональных избиркомов ограничены. Предложения по поводу мер, которые бы позволили ЦИК «более последовательно и решительно проводить курс на обновление комиссий», сформулируют после научно-практической конференции в конце ноября, обещает председатель ЦИК. Пока нет конкретных предложений – рано что-либо обсуждать, говорит зампред комитета Думы по конституционному законодательству Александр Грибов. Но, в принципе, усиление роли ЦИК в процессе формирования избиркомов может способствовать повышению открытости и легитимности избирательного процесса, отмечает он: у председателя появляется дополнительная ответственность перед вышестоящим руководством, перегибы на местах будут минимизированы.